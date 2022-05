Jornada informativa en el pabellón de As Lagoas para 150 estudiantes de centros de Narón

Cerca de 150 estudiantes de Narón participaron ayer en la acción informativa “Somos Moitos Tour 2020: Ano Europeo da Mocidade”, una iniciativa que se desarrolló en el pabellón polideportivo municipal de As Lagoas.



El edil de Juventud, Pablo Mauriz, que se desplazó al evento para conversar con los participantes, explicó que se trata de una jornada impulsada por la Asociación Ingalicia, punto de información de la Rede Europea Eurodesk en A Coruña, en colaboración con el consistorio naronés.



“A través desta proposta ofrécense ferramentas, coñecementos e metodoloxías da educación formal ao alumnado, co fin de que poidan coñecer as principais oportunidades a nivel nacional e tamén europeo nas áreas da formación, o emprego e a educación”.



Desde las nueve de la mañana y hasta las dos de la tarde, alumnado de primero de FP del CPR Santiago Apóstol; de cuarto de la ESO de CPR Jorge Juan y del IES As Telleiras; .y de FP de primero de Administración, FP básica de Comercio, Electricidade y Electrónica del IES Terra de Trasancos, participaron en esta convocatoria, en la que se realizaron bajo cuatro carpas diferentes –”Descubrindo Europa”, “España para ti”, “Europa para ti” y “Ahora falo eu”– varias actividades participativas prácticas, tanto individuales como grupales.



Desde el consistorio indican que durante esta jornada informativa se abordaron temas como el medio ambiente, la inclusión, la diversidad y la educación –cada centro escogió uno– para su posterior debate.