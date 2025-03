Inversión de casi 220.000 euros para mejorar varias calles en As Pontes

As Pontes aprobó la adjudicación a la empresa local Ambientum, por valor de 219.288 euros, las obras de mejora de las calles Real (fase 1) y A Balsa (fase 2) en la zona de Vila y su entorno. Ambas actuaciones se sufragarán, explica el Concello, con cargo a los fondos procedentes de la Diputación de A Coruña.



En la primera de las intervenciones, se llevará a cabo la renovación del pavimento y de los servicios existentes en el vial. Así, se retirará el firme existente y se ejecutará una nueva base con lecho de arena y mortero de cemento y arena. “Manteranse os niveis existentes e a colocación das lousas será similar a actual, cunha vagada central ao longo da rúa”, explica el Consistorio.

Se mejorarán también los sumideros de aguas pluviales y se realizarán nuevas líneas de iluminación soterradas, instalando nuevas balizas que complementen a la luz existente.



“Estes traballos permitirán a reforma integral da rúa, seguindo os mesmos criterios estruturais e estéticos aplicados na rehabilitación doutros viarios da vila, como o caleixón do Trígo, a rúa Perfolla e San Xoán e da Igrexa”, aseveró el alcalde, Valentín González Formoso, haciendo hincapié en la apuesta del gobierno local por la “conservación, protección do patrimonio e a revitalización do conxunto histórico pontés, ao que tamén se sumará a rehabilitación do inmoble situado no número 3 da rúa da Igrexa, adquirido polo Concello e que na actualidade, está en fase de licitación”.