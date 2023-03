Iniciados los trabajos para la construcción de un bowl para hacer skateboard en Narón

La parroquia naronesa de Piñeiros contará con un bowl para la práctica de skateboard, un “completo proxecto” de dotación de zona verde en el entorno de la calle Camiño do Peregrino y presupuestado en 432.808 euros. Incluye, asimismo, un área de esparcimiento con arbolado, mobiliario urbano, una fuente y un espacio para la práctica de parkour.

La alcaldesa, Marián Ferreiro, se desplazó a la zona junto al edil de Obras, Pablo Mauriz, con el objetivo de comprobar el inicio de los trabajos que comenzaron el lunes con el movimiento de tierras para la excavación del foso del bowl. Este tendrá forma de 8 en dos alturas –de dos metros la más profunda y de uno la menor– para que puedan emplearlo personas con diferentes niveles de la actividad.

“Quixemos apostar por un equipamento novidoso para seguir ampliando os espazos para a práctica deportiva na nosa cidade, neste caso en Piñeiros, nunha zona que nos últimos meses gañou unha nova área peonil e ciclista coa senda que enlaza Freixeiro e Xuvia e na que están proxectados novos investimentos” apuntó la regidora, que anunció que el proyecto será una realidad “este mesmo ano”.

La alcaldesa anunció la creación de un parque infantil en la parroquia

Además, la alcaldesa avanzó que el ejecutivo local ha solicitado una subvención de los fondos Next Generation para la construcción de un parque de juegos en la parroquia de Piñeiros. “Trátase dun investimento que ronda os 140.000 euros e que permitirá poñer en valor a área estancial colindante co río Freixeiro, nas inmediacións do Lugar da Veiga, cun parque de xogos infantil multiaventura”, informó.