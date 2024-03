Un incendio desencadenado por la caída de un rayo calcina una vivienda de Cerdido

La caída de un rayo a primera hora de la mañana del domingo provocó un incendio en una vivienda del municipio de Cerdido. La pareja que residía en el inmueble se encontraba en ese momento durmiendo cuando se vio sobresaltada por el estruendo que provocó el citado rayo al impactar con la casa, ubicada en el lugar de A Gangoa.



El 112 recibía en torno a las 7.15 horas la llamada de un particular advirtiendo de que salía humo negro del interior de la residencia. Las llamas afectaron a la planta baja, calcinando por completo dos estancias.

“Queimou toda a instalación eléctrica e tamén toda a parte do que sería o baixo. Tras recibir a chamada, fomos unha dotación dun cabo e dous bombeiros, con dous camións: un de primeira saída e outro nodriza, con 8.000 litros de auga”, explicaron desde el cuerpo de Bombeiros do Eume, a preguntas de este Diario.

Hasta el punto se desplazaron también el Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Ortigueira y agentes de la Guardia Civil. Se dio aviso en un primer momento a los profesionales de los Bomberos de Ferrol, que no tuvieron que desplazarse finalmente.

Atrapados

En el momento del suceso –sobre las seis y media de la mañana– la pareja se encontraba en el piso superior de la vivienda. Cuando trataron de escapar por las escaleras se percataron de que las mismas estaban bloqueadas por el humo y el fuego.



Finalmente no hubo que lamentar heridos, ya que gracias a la ayuda de unos familiares que residen en la zona, ambos lograron salir del interior del inmueble por la ventana, a través de una escalera.