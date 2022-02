El grelo regresa a la villa pontesa tras un año de parón por la crisis sanitaria

El año pasado no pudo ser pero esta edición el Concello de As Pontes retoma una de sus celebraciones más singulares de comienzos de año, la tradicional Feira do Grelo, que suma este ejercicio 41 ediciones, que se celebraron sin interrupción hasta 2021. A través de esta celebración la administración municipal busca dar a conocer las excelencias de uno de los productos típicos de la gastronomía local y autonómica, rindiendo además un homenaje a la agricultura tradicional.



Para la ocasión las concejalías de Turismo y Cultura han trabajado al unísono para hilar un programa de actividades completo con propuestas para todos los gustos.



La feria dará comienzo este sábado con diferentes citas de entretenimiento, con música, presentaciones o talleres que darán paso, el domingo, al grueso del programa con el tradicional concurso de grelos, en el que se premia la calidad del producto así como la presentación de las madas. El evento no regresa con todo su esplendor, pero casi, siempre tratando de respetar las medidas sanitarias vigentes.