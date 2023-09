El gobierno gallego aprueba la creación de una glorieta para conectar la AC-116 con Río do Pozo

El Consello de la Xunta aprobó hoy el proyecto para construir una glorieta en el punto kilométrico 4+120 de la AC-116, en O Val, así como la conexión con el polígono empresarial Río do Pozo, en Narón –para lo cual se ejecutará una segunda rotonda en el kilómetro 3+630–. El objetivo de esta actuación, en la que el gobierno gallego invertirá unos 935.000 euros, es mejorar la seguridad vial en dicha carretera en su intersección con el víal provincial DP-5408 en Santa Margarida, “beneficiando así aos seus veciños”.

La aprobación definitiva del proyecto supone, además, la declaración de utilidad pública, por la que se dispone la urgente ocupación de los terrenos necesarios para ejecutar dicha intervención. Desde la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade informan de que la superficie de expropiación será de 275,38 m2 en suelo urbanizado y de 4.331,80 m2 en suelo rural.

Así las cosas, la ejecución de esta glorieta en la AC-116 supondrá la eliminación de la actual intersección en cruz con carriles centrales de giro a la izquierda y cuñas de aceleración y deceleración. “Ademais (...) inclúese a execución dunha segunda glorieta sur e o novo acceso ao polígono do Río do Pozo: situarase no quilómetro 3+630 da AC-116, no que será a intersección co novo viario de acceso ao polígono”, explica el gobierno autonómico. Se conectará, de este modo, la AC-116 con la autovía Ferrol-Vilalba (Ag-64) a través del polígono.





Plan sectorial

Esta nueva conexión está prevista en el Plan sectorial de la red viaria de Ferrol y su área de influencia, cuya actualización fue aprobada por la Xunta y que evitará el paso del tráfico por la carretera provincial DP-5408.

La Consellería convocará los actos expropiatorios en el último trimestre de este año y en el primero de 2024, con el objetivo de licitar las obras –que tienen un periodo de ejecución de doce meses– en el próximo ejercicio.