Francisco Alcaín, director de la planta de As Somozas: “Asia-Pacífico lidera el mercado de omega-3; hay mayor conciencia sobre el cuidado de la salud”

Francisco Alcaín, director industrial de la planta de omega-3 que gestiona el grupo Natac desde hace algo más de un año, pronostica que el mercado de este aceite en todo el mundo seguirá aumentando porque los estudios científicos avalan la “eficacia” de este producto que tiene múltiples aplicaciones.

¿Cuándo prevé que la fábrica de As Somozas esté a pleno rendimiento?

Comenzamos con las pruebas de producción de aceite en el mes de julio y ahora estamos ya fabricando los primeros lotes que saldrán la venta en breve. Vamos a ir poco a poco ampliando la producción hasta alcanzar la máxima capacidad de la planta. Es un proceso progresivo, ya que, como en cualquier planta industrial que inicia su actividad, se necesita un periodo de adaptación para llegar al pleno rendimiento.

En estos momentos la mayor parte del aceite se importa de Perú o Chile, pero han informado de que se está empezando a trabajar con proveedores locales. ¿También en Galicia?

Efectivamente, trabajamos con varios proveedores de Galicia, además de con suministradores de aceite de países como Perú o Chile.

¿Cuáles son los principales usos que tendrá el omega-3 que se fabrica en As Somozas?

El aceite omega-3 que fabricamos en As Somozas irá destinado a los sectores de alimentación, nutracéutico y de nutrición animal. Se trata de un producto de la máxima calidad, sin regusto ni olor a pescado, que es utilizado por las empresas de estos sectores para, por ejemplo, encapsularlo en suplementos alimenticios que luego podemos ver a la venta en los lineales de supermercados, parafarmacias, etc.

¿Puede decirnos en qué mercados existe una mayor demanda de este aceite? ¿Cuáles son?

El mercado líder en omega-3 es la región de Asia-Pacífico, donde hay una mayor concienciación sobre el cuidado de la salud, seguido de Estados Unidos y Europa.

El omega-3 es un producto cada vez más demandado. ¿Se conocen ya todos los beneficios o todavía queda más por descubrir en ese campo?

Hay una gran cantidad de estudios científicos que avalan la eficacia del omega-3 en diferentes áreas de salud. Este ácido graso es esencial para el funcionamiento adecuado de nuestro cuerpo, ya que juega un papel crucial en la salud cardiovascular, la reducción de la inflamación, el desarrollo cerebral o la vista, entre otros aspectos. Por eso su consumo está asociado con grandes beneficios para nuestra salud como la reducción de los niveles de triglicéridos en sangre o de la rigidez de las articulaciones.

¿El omega-3 es el único producto que sale de las instalaciones de Natac en As Somozas?

Durante el proceso de refinado del aceite en crudo y una vez que se eliminan las impurezas se obtienen otros productos minoritarios que tienen mercados de aplicación diferentes al omega-3.

La fábrica más grande de España que prevé duplicar su plantilla

Los 28.000 metros cuadrados de la parcela que ocupa en el polígono industrial de As Somozas convierten a la planta de Natac en la más grande y de mayor capacidad (puede alcanzar las 10.000 toneladas anuales) de toda España en producción de omega-3. En la construcción y puesta en funcionamiento de estas instalaciones se han invertido un total de 18 millones. Actualmente trabajan en ella 17 personas, pero las previsiones de la firma, que ya cotiza en el BWE Growth, es poder duplicar la plantilla cuando se alcance el pleno rendimiento.