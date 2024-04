Formoso reivindica el apoyo al plan eólico de O Tesouro, en As Pontes

El alcalde de As Pontes (A Coruña), Valentín González Formoso, ha asegurado este jueves que empresarios, comerciantes, transportistas, sindicatos y Ayuntamiento "apoyan la puesta en marcha del proyecto energético de Endesa en O Tesouro", que incluye un parque eólico y un complejo logístico y de mantenimiento.



En un comunicado, el consistorio ha subrayado que el plan "supondrá una inversión de 70 millones de euros y la creación de 34 empleos directos y 44 indirectos".



"No solo generaremos energía, sino que vamos a afrontar el mayor reto de cara al futuro, almacenarla", ha destacado el regidor.



Las actuaciones enmarcadas en esta iniciativa, ha valorado, "conforman el complejo energético más completo del Estado" a desarrollar en las antiguas instalaciones mineras de la parroquia de Espiñaredo y que ya "cuenta con la declaración de impacto ambiental favorable de la Xunta y el Gobierno".



Formoso acudió a una reunión con técnicos encargados del diseño del proyecto, a la que también asistieron las entidades Seara y Cohempo, CCOO y UGT y la asociación local de transportistas.



Ante la ejecución de esta y otras iniciativas empresariales programadas para el municipio, ha considerado que As Pontes seguirá siendo "uno de los mayores complejos energéticos de España" y ha manifestado que la "apuesta eólica es clave para As Pontes, dado que 400 familias viven actualmente del sector" y aspiran a que "sean más".



"No me gustaría estar en la piel del BNG, que critica esta inversión, y mirar hacia todas esas personas y empresas que mantienen su actividad a esta energía renovable", ha expresado el alcalde, para el que el "no a todo" no garantiza el avance social, pero sí "el retroceso de los trabajadores".