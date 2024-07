Fene pierde a uno de sus referentes gastronómicos con el cierre de Pizza Tutto

Pizza Tutto es un referente de la comida italiana, especialmente las pizzas, no solo en la comarca, sino también en otros puntos de Galicia, ya que se llegaron a abrir 14 locales: Ferrol, Narón, Fene, Betanzos, Arteixo, Carballo, Culleredo, Viveiro, Ponferrada, Marbella, Granana, Roses (Girona) y A Coruña, donde el propietario abrió la primera pizzería que daría paso a un imperio.



En los últimos meses la sensación de la clientela de la pizzería fenesa, que abrió sus puertas hace más de dos décadas, es que el servicio estaba empeorando con llamadas telefónicas que nunca se atendían, o se hacía mal, pedidos online que se reembolsaban al cliente o servicios un tanto descuidados en el propio local. “Lo primero que nos indicaban al entrar es lo que no se podía pedir, que si nada de freidora, que si no hay esto o lo otro... Era raro, llevamos años siendo fieles clientes, haciendo pedidos casi todas las semanas y nunca había pasado esto”, explica una pareja local.

Quique, que suele veranear en Fene desde hace una década, asegura que la pizzería es “un referente en nuestra casa y mis hijas se han llevado un enorme disgusto al ver que está cerrada”.



Después de esta merma en la calidad del servicio que indicaba que algo no iba bien, el negocio ha colgado el cartel de “cerrado permanentemente” hace solos unos días.



Asimismo, muchos clientes habituales están llamando estos días a las pizzerías de Narón o Ferrol para ver si desde estos puntos sirven al municipio fenés, pero la única alternativa, por ahora, como ha confirmado un trabajador, es degustar sus platos directamente en el local o desplazarse ellos mismos a los restaurantes más próximos ubicados en la Carretera de Castilla (números 204 y 459).

La cadena inició en los años 90 su meteórica expansión, con una especie de franquicias de sus restaurantes, que eran más bien licencias de marca, pues a Julio Villamarín, alma máter de la cadena, no le gustaba el primer formato. Villamarín puso cara también a la imagen de la firma con ese bigote afilado y hacia arriba tan característico. En los últimos tiempos ya dejó de ocuparse directamente del negocio.



Salvo que haya nuevas clausuras, en su página web se indica otro cierre, en este caso “temporal”, en la tercera pizzería coruñesa, la que se encuentra en Arteixo, si bien de las otras dos, Pascual Veiga y Oza, no se informa de anomalías por ahora. Mientras no se conozca el futuro que le aguarda a la cadena o si habrá nuevos cierres, los feneses todavía pueden degustar sus famosas pizzas tanto en Narón como en Ferrol, eso sí, desplazándose a los locales, ya que no sirven al municipio vecino.