Fene adelanta la preparación de las playas de la costa del municipio de cara al verano

El Ayuntamiento de Fene está llevando a cabo en estos primeros días de junio –casi un mes de adelanto con respecto al pasado ejercicio– labores de acondicionamiento de las playas de la costa municipal. Desde el consistorio indican que los trabajos se centraron "no peneirado e limpeza da area", así como en la reposición de mobiliario –duchas y otro tipo de equipamiento– y la adecuación de los accesos y el entorno de cada uno de los arenales.



El operativo de limpieza de las playas se ocupó de las que habitualmente están más concurridas Coído, Río Sandeu, Almieiras y Río Castro, en Limodre– y también de las de A Ribeira (Maniños), O Carril (Barallobre) y San Valentín. Estas dos no son aptas para el baño, mientras que las cinco primeras cuentan con unas aguas calificadas como "excelentes" por Sanidade.



La actuación más visible, indican desde el ejecutivo local, ha sido la del "peneirado, aireación e volteado da area". Para este cometido el Concello adjudicó en 14.260 euros un contrato con vigencia hasta septiembre, que también incluye el cuidado de los arenales durante toda la época estival.



Por otra parte, el consistorio también llevó a cabo la renovación de las duchas en Almieiras y la creación de dos aparcamientos en las inmediaciones de Río Sandeu y en la playa de O Coído –planificados ya en el pasado ejercicio y que no pudieron llevarse a cabo–.



Además, desde el ejecutivo local se procederá a balizar el frente costero desde Río Sandeu hasta Almieiras, con el objetivo de impedir la entrada de embarcaciones en la zona destinada al baño de los arenales.