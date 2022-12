Éxito en la entrega de los recipientes para el compostaje doméstico en Narón

El ejecutivo local naronés procedió en la tarde de ayer a la entrega de cerca de un centenar de recipientes destinados al compostaje doméstico entre los vecinos y vecinas del municipio interesados en participar en la campaña.



El responsable del área de Servizos, Ibán Santalla, participó en el acto, que se programó en dos turnos diferentes –a las cuatro y a las seis de la tarde–. En ambas sesiones una monitora ambiental especialista en gestión sostenible de los residuos ofreció a los presentes información acerca del proceso.



En total, el Concello recibió 75 “biocomposteiros” para la campaña que desarrolla conjuntamente con la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta gracias a los fondos europeos Next Generation. El pasado mes de noviembre el consistorio impulsó una jornada de captación en la zona rural –en Doso y Pedroso–, que se completó con la charla formativa que tuvo lugar ayer.



La demanda de los recipientes fue mayor a las unidades disponibles, por lo que se ha habilitado un listado en el que figuran las personas interesadas en recibirlos. “Tratarase de conseguir máis colectores para entregárllelos en canto sexa posible”, indicó el responsable local.

Quinta fracción

Santalla indicó, además, que el gobierno naronés trabaja para incrementar las tasas de recogida selectiva en el municipio. En este sentido, “procederase nos vindeiros meses a instalar colectores da quinta fracción, de cor marrón, para materia orgánica, un dos requisitos do novo contrato de recollida de Residuos Sólidos Urbáns”.



Desde el consistorio indican que esta colocación de los nuevos contenedores, que ya se han empezado a distribuir en otros municipios de la comarca, está pendiente “de que a Xunta acondicione as instalacións da planta de transferencia que ten no polígono de Río do Pozo para poder levar alí a materia orgánica”.