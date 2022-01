La estampa no cambia en As Pontes tras diez semanas desde la reactivación

Fue el pasado mes de octubre cuando el puerto de Ferrol recibió –por primera vez en dos años– el primer cargamento de carbón con destino a la térmica de As Pontes, en vía de cierre y prácticamente sin actividad desde la primavera de 2019, pero pendiente de su posible reactivación si la Red Eléctrica así lo consideraba. Lo consideró y las chimeneas volvieron a ofrecer su habitual estampa emanando los vapores de la combustión de carbón el pasado 22 de noviembre.





Desde la compañía se advirtió entonces de que operaría durante una semana, después fueron dos, le siguió una tercera y esta semana encara ya la undécima desde que arrancó la actividad y la estampa ha vuelto a ser la de los últimos años. Cabe recordar que ya el invierno anterior quemó carbón para hacer frente a la demanda de energía derivada de la tormenta Filomena, que afectó con gran intensidad el centro del país y que también se produjo una corta reactivación en el mes de julio pasado.





El último abastecimiento de carbón de octubre llegó en plena tramitación de la solicitud de cierre y ante la alerta del operador del sistema de que este invierno podía ser necesario volver a generar energía procedente del carbón. Aquel primer buque procedente de Estados Unidos portaba las primeras 20.000 toneladas de este granel destinado a la producción energética en la planta pontesa, que ya mantenía almacenadas en sus instalaciones otras 40.000, a las que se sumarían las procedentes de otro envío con 80.000 más. Dado los precios estratosféricos que alcanza la luz y las tensiones en el precio del gas todo parece indicar que Endesa seguirá generando energía procedente de este granel en la planta de As Pontes, en las próximas semanas.





Preguntada sobre esta posibilidad la compañía no ofrece plazos aunque recuerda que “la central de carbón sigue en operación, ya que mientras no se autorice su cierre, Endesa está obligada a seguir presentando oferta de producción al gestor del mercado, quien, en función del precio del Megawatio hora determina si entra o no. En estos momentos continua entrando en mercado”. Asimismo, reiteran que el arranque es excepcional y que responde a las cuestiones singulares del mercado energético y que la falta de competitividad es la que ha motivado el cierre.





Desde la Xunta de Galicia se ha criticado “la precipitación del gobierno” por cerrar todas las centrales térmicas, viéndose obligados a tirar de la térmica pontesa “de prisa y corriendo”.





Pese a disponer de 1.400 megawatios de potencia total solo dos de sus grupos de potencia están

operando estos días, ya que esta es la única forma de cumplir con los requerimientos relativos a los límites de emisiones de CO2, lo que convierte a la planta, además de en la más contaminante, en muy poco competitiva.