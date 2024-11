Elena López, concejala pontesa: “A Feira de fungos xurdiu como algo social e agora é necesario mantela”

La concejala de Promoción Económica e Turismo de As Pontes, Elena López, echa la vista atrás para recordar como fueron aquellas primeras ediciones de una de las fechas más señaladas de la agenda social pontesa.



En ese proceso no duda en poner en valor el papel de la asociación Poupariña, que puso en marcha una iniciativa que hoy cumple más de tres décadas. ”Cando as cousas xorden da sociedade, do pobo, as administracións temos que apoialas. Ese é o noso traballo”, comentó López, que es consciente de la gran atracción que supone esta cita.



A pesar de que hubo un declive en la celebración debido, según explica la concejala, a la falta de “relevo xeracional”, la suma de los planos gastronómicos y culturales supuso un aliciente y, poco a poco, se volvió a conseguir una afluencia de público notoria y que “vimos crecer nos últimos anos”.

Amplio programa



Más allá de lo que es la propia feria –que “xurdiu como algo social e agora é necesario mantela”, expuso López–, el Concello de As Pontes tiene un compromiso con su entorno natural.



Este año celebran, asimismo, la cuarta edición de “Terra de cogomelos”, un programa independiente pero complementario al evento central, que tiene un gran trasfondo pedagógico.



Durante estas actividades –que continúan hasta noviembre– se puede participar en concursos de cocina, salidas al monte y talleres. Algunas de estas propuestas son jornadas colaborativas en las que están presentes asociaciones micológicas de toda Galicia, que además de poner en valor el producto, explican “o gran aproveitamento” posible que tienen las setas, que “é moi diferenciado”.