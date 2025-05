Domingo de tradición entre lluvias y claros en Pedroso con la romería de la Virgen de la “O” de Narón

Pedroso acogió este domingo una de las romerías más antiguas y con más tradición de toda la comarca: la de la Virgen de la “O”, una cita que se recuperó el año pasado después de ocho sin celebrarse y que atrae no solamente a gente del municipio, sino a muchas otras personas llegadas desde múltiples puntos del área.

La amenaza de lluvia hizo que la afluencia de romeros fuese menor, quizás, que en otras ocasiones, pero el ambiente festivo y de confraternización marcó la jornada. “Creo que el sábado fue de las noches con más gente en las fiestas de la ‘O’. Hacía tiempo que no veíamos a tanta”, comentó Santiago Rodríguez, uno de los miembros de la Comisión de Fiestas, acerca de la verbena amenizada por Ritmo Joven y Grupo Pasión.

Este domingo la jornada comenzó con la tradicional subida a pie hasta el templo, una caminata organizada con la colaboración del Concello de Narón, que contó con la presencia de los ediles Mar Gómez, Manuel Ramos y María Lorenzo, que iniciaron junto al resto de romeros el ascenso a las diez de la mañana desde el monasterio de O Couto. “Hoy por la mañana sí que es verdad que empezó lloviendo un montón y no vino tanta gente como otros años. No pudimos sacar a la virgen de procesión pero la acercamos a la puerta y la gente le cantó ‘Pescador de hombres’ al son de la Banda de Gaitas del Padroado. Fue un momento muy bonito”. Con respecto a la ‘andaina’, remarca que “vinieron grupos desde muchos sitios: de Santa Mariña do Monte, de Ferrol mucha gente también...”

Tras la sesión vermú, a cargo de la orquesta Pontevedra –encargada también de amenizar la de tarde, hasta las 22.00 horas–, unas 200 personas tomaron parte en la comida popular, con menú a base de empanada, callos, churrasco, bebida, café y sobremesa. Todas ellas pudieron gozar, también, de la actuación de la Banda de Gaitas y del Grupo de Baile Tradicional Alxibeira. “Para el tiempo que hizo, la gente aguantó mucho”, comentó Rodríguez, haciendo un balance positivo de la edición “porque ninguno de los dos días nos llovió durante la fiesta. La gente cumplió, sobre toda la de Pedroso, que al final era lo que nos importaba”.

Historia

Según la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, el origen de la peregrinación a Pedroso se encuentra en un antiguo relicario que se encontró bajo el altar de la iglesia del monasterio. “Los enfermos se acercaban hasta allí a tomar el agua que se vertía por encima, con la convicción de que los curaría”, explican.

Antes de la fundación del monasterio existía una iglesia parroquial en Pedroso, dedicada a Santa María y, según los datos de la base documental de la Diócesis, “podemos sospechar que esta iglesia fue la que originó la capilla de la O”. Sin embargo esta capilla estaba localizada en el antiguo Castro de la Ermita y la actual se encuentra en un emplazamiento diferente –el estado ruinoso del templo, del siglo XIX, llevó a tomar la decisión de no reconstruirlo y levantar otra nueva capilla, a escasos metros de la original–.

Antiguamente la Romería de la “O” se celebraba el día 18 de diciembre pero las inclemencias del tiempo hicieron que se trasladara al segundo domingo del mes de mayo.



Por su parte, Santiago Rodríguez comenta que “ no tenía ni idea de que fuese tan importante para algunas personas. Pero el sábado vino muchísima gente a visitar la capilla y a rezarle a la Virgen. Los hubo que vinieron desde Ortigueira”, remarcó.