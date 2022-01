La Diputación promociona la candidatura de Cabo Ortegal a geoparque en Fitur

Bajo el epígrafe “Cabo Ortegal. Unha viaxe ao centro da Terra”, la Diputación de A Coruña presentó ayer oficialmente en Fitur 2022 la candidatura a Xeoparque de Cabo Ortegal. El vicepresidente provincial y diputado de Turismo, Xosé Regueira, puso en valor el compromiso y apoyo de diferentes administraciones a una iniciativa que se comenzó a impulsar en al año 2016 y en la que están implicados siete municipios de la comarca –Cariño, Ortigueira, Cedeira, Valdoviño, Moeche, Cerdido y San Sadurniño–. “Esta é unha aposta política que se transformou nun proxecto de país”, aseguró.





Regueira destacó Cabo Ortegal como un “territorio único no mundo, porque hai enclaves que ou vas a Ortegal ou non as vas atopar noutro lugar”, afimación que ejemplificó con la playa de Teixedelo, en Cedeira, la única plaza de arena negra de origen no volcánico, o el santuario de Teixido, el más antiguo de Galicia. ““Nun país de rutas xacobeas no que hai que ir a Compostela a gañar xubileos para gañar o ceo, non podemos esquecer que é obrigatorio pasar por Santo André de Teixido para gañar a gloria e, como di a tradición, mellor ir de vivo e aproveitar para gañar un xubileo xeolóxico e para coñecer as paisaxes, a cultura e as súas xentes”, concluyó en clave humorística.





Por su parte, el presidente de la Asociación Xeoparque de Cabo Ortegal y alcalde de Cariño, en representación de sus homólogos, explicó que “a propia candidatura –se dio a conocer el pasado noviembre– xa nos está dando unha proxección internacional moi potente”.





Embajadora

En el acto, que estuvo conducido por la actriz y presentadora Paula Vázquez, esta definió Ortegal “como o paraíso no que nacen as nubes”, en referencia a la Garita de Herbeira el punto más alto de la Europa continental. Vázquez se reivindicó como embajadora de la comarca, concretamente de Pantín (Valdoviño).

También intervino en el acto el conselleiro de Turismo y vicepresidente de la Xunta Alfonso Rueda que aseguró que lograr un segundo geoparque para Galicia “encaixa perfectamente nunha estratexia turística para situarnos no mundo, utilizando o Xacobeo como reclamo para difundir outras ofertas e toda a variedade do territorio”.





Como referencia de empresa local participó la técnica de la consultora Goodlife, María Mesías que participó en la redacción de los Plan de Sustentabilidade Turística en Destino como en el proyecto del Xeoparque. “O que queremos é que a nosa propia experiencia se extenda ao resto de empresas locais, porque o que se busca nestes proxectos é buscar a sustentabilidade e xerar oportunidades de empregabilidade, así como traballar propostas turísiticas en segmentos específicos, como o científico, o cultural, o educativo, o de natureza ou o deportivo”, señaló.





Vídeos promocionales

En el acto se presentaron cuatro vídeos promocionales protagonizadas por diferentes representantes del mundo empresarial, deportivo y cultural de los siete concellos que aportaron la voz de quien vive en este territorio.





En las piezas protagonizadas por Manuel Vierna, del centro ecuestre Granxa do Souto de Ortigueira; Boris Rodríguez, jugador del equipo de voleibol Aldebarán de San Sadurniño; Miguel Mato, de la plantación de arándanos Horticina; Roberto Tojeiro, presidente de Gadisa desde Moeche; Isabel Loureiro, ganadera de Cedeira; Ana Docanto, de conservas La Pureza de Cariño; y Pablo Jaime Díaz, coreógrafo y director de la compañía Nova Galega de Danza de Valdoviño, se destaca el paisaje y los recursos naturales como principales atractivos de un territorio que esperan que en un futuro tenga un desarrollo económico ligado a esos valores naturales.





Los “sanandresiños” de Teixido se estrenan por primera vez en esta feria de turismo



Una de las novedades de Fitur 2022 relativas a esta comarca es la presencia de las figuras de pan de San Andrés de Teixido que, de la mano del artesano cedeirés Jorge Bellón, ocupan estos días un espacio en el stand de Turgalicia. “Están a ter unha grande acollida, chaman moito a atención do público”, explicó Bellón que estos días hacía entrega de dos de ellas –una flor, símbolo del amor y un pez, el elemento más característico y representativo del propio camino al santuario de San Andrés– a los Reyes de España durante su recorrido inaugural por la feria.





Fue la Xunta, a través de Turgalicia la que quiso contar este año por primera vez con la artesanía de San Andrés de Teixido en el marco de este evento internacional. El alcalde de Cedeira, Pablo Moreda, quien ayer participaba en la presentación de la candidatura a geoparque de Cabo Ortegal, fue testigo del interés suscitado por estas piezas elaboradas a base de miga de pan y pintadas con llamativos colores después entre el público de Fitur y agradeció a la directora xeral de Turismo Nava Castro su interés por la promoción de esta ruta de peregrinación. Además de elaborarlas en vivo y en directo, Jorge Bellón también imparte estos días talleres para grupos.