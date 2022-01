La Diputación presentará en Fitur el Xeoparque de Ortegal y todo su potencial turístico

La Diputación apostará en el salón de turismo Fitur, que arranca el próximo 19 de enero, por “poñerlle rostro, nome e apelidos ao Xeoparque de Ortegal”, como indican desde la administración provincial. De este modo, como asegura el vicepresidente y diputado de Turismo, Xosé Regueira, “tras a aposta política por impulsar a candidatura de Cabo Ortegal á certificación de Xeoparque, agora é o momento de difundir a dimensión social e as potencialidades económicas deste territorio”. El primer paso en esta apuesta decidida por la promoción del Xeoparque de Ortegal será la presentación de una serie de vídeos, que se mostrarán en el acto oficial de la Diputación previsto para el próximo viernes.



Empresarios como Roberto Tojeiro, el coreógrafo y director de Nova Galega de Daza, Jaime Pablo Díaz, jugadores del equipo de voleibol Aldebarán de San Sadurniño o el propietario de la Granxa do Souto, son algunos de los nombres propios que protagonizan la presentación audiovisual del Xeoparque, dando voz a numerosos proyectos que se están desarrollando en la zona. Junto a ellos intervendrán también los alcaldes de los siete concellos implicados o el propio Vicepresidente de la Diputación Xosé Regueira.



La presentación del material audiovisual, que lleva por título “Cabo Ortegal. Unha viaxe ao centro da terra”, tendrá lugar el referido día 21, a las 12.00 horas en el stand de la comunidad gallega en el escaparate madrileño de Fitur, una cita con el sector turístico que sigue siendo uno de los principales referentes a nivel mundial y en el que se dan cita los agentes más destacados del sector. Desde la Diputación destacan la importancia que tiene que Galicia, y en concreto la comarca de Ferrolterra, estén representados en esta feria. “É unha ocasión de especial relevancia para impulsar o proxecto do Xeoparque de Ortegal, e de maneira especial, os importantes avances que se desenvolveron”.