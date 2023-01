La Diputación presenta As Fragas do Eume en Fitur apuntando al turismo consciente y responsable

La Diputación de A Coruña presentó ayer en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) su Plan de Sustentabilidade Turística en Destino “As Fragas do Eume”, usando la singularidad medioambiental del parque como motor de una estrategia turística para los cinco municipios de la comarca relacionados con él –Pontedeume, As Pontes, Cabanas, Monfero y A Capela–.



El proyecto busca poner en marcha “iniciativas que equilibren os fluxos turísticos coa necesaria protección dun entorno tan sensible como é a propia Fraga”, indicó durante su intervención el vicepresidente del organismo provincial, Xosé Regueira.



En el acto, que comenzó en torno a las seis de la tarde, también tomaron parte la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros; el teniente de alcalde de Cabanas, Iago Varela; la concejala de Turismo de Pontedeume, Yolanda Vázquez; y su homóloga en As Pontes, Elena López.



Xosé Regueira resaltó que As Fragas do Eume son “o bosque atlántico mellor conservado de Europa” sin dejar de hacer hincapié en la necesidad de preservar la zona. “Estamos falando dunha contorna moi sensible para acoller fluxos de visitantes polo que temos que ser capaces de planificar con moito coidado as estratexias turísticas”, aseveró.



Por su parte, Aneiros afirmó en su intervención que el Plan presentado ayer cuenta con recursos turísticos de alto valor añadido. “Implican unha diferenciación que lle permitirán acadar unha posición de maior privilexio fronte a outros competidores”. Resaltó, asimismo, que “o plan pivota ao redor dunha aposta pola calidade e a excelencia”.



Por su parte, los representantes de los concellos incidieron en el reto que supone alcanzar un equilibrio entre el turismo y la preservación de los recursos, así como la promoción de los mismos orientada a un tipo de turista consciente, responsable y que valore los lugares que visita.



A este respecto, Iago Varela sostuvo que el proyecto representa “unha aposta por un turismo comprometido co medio ambiente e coa sociedade local”, poniendo en valor “a nosa riqueza natural, paisaxística, cultural, etnográfica e gastronómica, e que ao mesmo tempo sexa un vector de creación de oportunidades de emprego”.



Por otro lado, la edila de Turismo del concello de Pontedeume, Yolanda Vázquez, incidió en que la comarca “afrontará con compromiso os retos que temos por diante para transformar o desenvolvemento do turismo nun turismo de desenvolvemento”.



Mientras, la responsable del área de Turismo en As Pontes, Elena López, resaltó el “esforzo compartido” para crear “un destino singular, integrado e responsable”. “Un turismo de experiencias que non ten outro segredo que o de sentir o latexo do Eume, un latexo que vai ao compás dunha nova realidade para impulsar un territorio único cheo de oportunidades”, indicó, en relación al hilo conductor del vídeo promocional proyectado durante el acto, cuyo eslogan reza “o latexo do Eume”.



Así las cosas, el Plan de Sustentabilidade en Destino “As Fragas do Eume” incluye intervenciones concretas enfocadas a aumentar la competitividad turística del territorio, a incorporar la sostenibilidad y la digitalización al proyecto turístico, a diversificar la oferta en este ámbito y a garantizar la preservación de la naturaleza.



Entre dichas actuaciones se encuentra la creación de aparcamientos disuasorios, la puesta en marcha de servicios de alquiler de bicicletas, la creación de aplicaciones móviles de autoguía, la implantación de una red de miradores y de cabañas en el bosque de Monfero o la incorporación de rutas para avistar aves y conocer la flora y la fauna del entorno.