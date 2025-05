“De Mañón ao mundo. Historias de vidas migrantes”, una puesta en valor de los emigrantes gallegos

Este viernes se inauguraba “De Mañón ao mundo. Historias de vidas migrantes”, una exposición que “afonda na pegada da emigración deste concello e da comarca en distintos puntos do planeta, e nos vínculos que esas persoas mantiveron co seu lugar de orixe”.



En el acto estuvo presente el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, quien destacó el papel de los migrantes en relación con las sociedades de instrucción y las escuelas, asegurando que “a primeira acción dos galegos e galegas cando chegaron a eses territorios foi a de xuntar cartos para crear escolas, porque entendían que Galicia nunca sairía do atraso no que atopaba se non se investía en educación. Por iso hai máis de 300 escolas de indianos financiadas por emigrantes galegos en cada aldea, en cada pobo do noso país”.



Desde el Concello de la localidad, impulsor de esta actividad, recuerdan que la exposición podrá visitarse durante las próximas semanas, recordando que la propuesta forma parte “dun proxecto máis amplo de recuperación e difusión do legado da emigración no municipio e na comarca”.