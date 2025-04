La Diputación avanza un paso más de cara a la construcción de la futura residencia de mayores pontesa

La Diputación de A Coruña ha dado un paso decisivo en la implantación de su nuevo modelo de residencias públicas con la adjudicación del contrato para el diseño del modelo operativo de la futura residencia de personas mayores ubicada en el concello pontés, que será además el centro piloto de un sistema innovador y transformador de atención residencial que la institución provincial pretende desarrollar, siempre con una visión centrada en la autonomía y en la calidad de vida de los usuarios, inspirándose para ello en las experiencias de cuidados de quinta generación que se están desarrollando en algunos de los países europeos más avanzados en este campo, como Dinamarca o Suecia.

La residencia se basará en el modelo de cuidados de quinta generación que aplican países como Suecia o Dinamarca



Así lo puso de manifiesto esta mañana el presidente de la Diputación y alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, tras la reunión celebrada en el municipio en la que participaron la diputada de Política Social, Mar García Vidal, la concejala de Política Social pontesa, Tania Pardo Cabarcos y técnicos de los departamentos de Servicios Sociales, Arquitectura y Asistencia a Ayuntamientos de la institución provincial y de la empresa adjudicataria, que se encargará de la redacción de este proyecto social, en el que se definirán con detalle cuestiones como el número de plazas y unidades de convivencia con las que contará el centro, la plantilla de personal necesaria, los conciertos con otras administraciones o las tasas que deberán abonar los residentes.

El contrato que se acaba de adjudicar permitirá conocer, entre otros, el número de plazas del centro, plantilla necesaria, cuotas que deberán abonar los residentes o conciertos con otras administraciones

Acompañado de los técnicos, Formoso visitó también la parcela de la calle Pardo Bazán 120, donde se construirá la residencia pontesa, y apuntó que el contrato incluye la elaboración del proyecto social del centro, un plan de viabilidad económica y financiera y los estudios previos del diseño arquitectónico, que saldrá a concurso este mismo año.

“A empresa ten agora un prazo de tres meses para deseñar o proxecto social e económico do centro, que nos vai a permitir solicitar a autorización á Xunta e iniciar os trámites para o concurso da redacción do proxecto arquitectónico do edificio”, afirmó Valentín González Formoso, quien explicó que el Ayuntamiento local asumirá la demolición del edificio actual, la antigua escuela Pardo Bazán, mientras que la Diputación financiará la construcción de la nueva residencia, cuyas obras se iniciarán en 2026.

Está previsto que las obras comiencen el próximo año una vez que el Concello haya demolido el edificio, la antigua escuela Pardo Bazán

La propuesta incluirá también un estudio detallado de viabilidad económica y financiera, con una proyección a diez años que contempla los costes operativos, los ingresos estimados según las tarifas adaptadas a la situación económica de las personas usuarias, con el fin de garantizar la sostenibilidad del centro sin comprometer la calidad de los cuidados ni el acceso universal al servicio.

La residencia de As Pontes será la primera de un total de tres centros comarcales que la Diputación prevé construir, siendo los siguientes los de Ordes y Rianxo, en una clara apuesta por la atención "de proximidade" y la creación de una red provincial pública que ofrezca alternativas a las actuales opciones asistenciales, muchas veces marcadas por la masificación, la despersonalización o unos costes inasumibles para buena parte de las familias.

Un nuevo modelo de residencias

“O novo modelo da Deputación da Coruña parte dunha filosofía radicalmente distinta á dos macrocomplexos institucionais. Fronte a eles, propoñemos un modelo con centros máis pequenos, máis humanos, integrados na contorna e deseñados como espazos habitables e acolledores nos que as persoas maiores se sintan seguras, respectadas e, sobre todo, na casa”, afirmó Formoso, al tiempo que recordó que el pasado marzo presentó el proyecto a la conselleira de Política Social, Fabiola García, que se comprometió a facilitar la tramitación administrativa e incluso al mantenimiento de los mismos, ya que la Xunta de Galicia está dispuesta a contar con plazas concertadas en las residencias que impulse a Diputación de A Coruña.

Pequeñas viviendas, las residencias del futuro

La residencia de As Pontes contará con un total de 59 plazas organizadas en cuatro unidades de convivencia, configuradas como pequeños hogares en los que las personas residentes dispondrán de habitaciones amplias con espacios abiertos, zona de cocina, salón, baño propio, acceso a zonas exteriores y la posibilidad de personalizar la decoración, para favorecer la identidad y la intimidad de cada persona usuaria.

En el centro se combinarán espacios privados, zonas compartidas y áreas comunes abiertas a la comunidad local, con el objetivo de huir del aislamiento social y favorecer una verdadera convivencia intergeneracional, con actividades compartidas, presencia de huerta y animales en los centros donde sea posible, relación fluida con el tejido asociativo y educativo del municipio, y un funcionamiento pensado para que familiares y amistades puedan participar con normalidad en el día a día de las personas residentes, eliminando barreras y reforzando los vínculos emocionales que son clave para un envejecimiento saludable.

La atención sociosanitaria será integral y adaptada a las necesidades de cada persona, gracias a un equipo estable y especializado de profesionales que trabajará directamente con cada unidad de convivencia, en una proporción que permitirá conocer bien a las personas atendidas y prestarles una atención próxima y de calidad, minimizando la rotación de personal y garantizando la continuidad del cuidado. La organización del centro evitará la segregación de las personas por grado de dependencia, género o deterioro cognitivo, apostando por un modelo inclusivo, basado en la afinidad y en la convivencia natural, y huyendo de la idea institucional de módulos diferenciados y jerarquizados.

Según explicaron los técnicos, las residencias se diseñarán también teniendo en cuenta los principios generales de accesibilidad universal, eficiencia energética y sostenibilidad ambiental, con recorridos integrados con el entorno, jardines terapéuticos, espacios de descanso al aire libre, zonas cubiertas con acceso al sol y a la sombra, y una clara intención de crear espacios que sean vividos y sentidos como parte de la vida cotidiana y no como entornos institucionales o sanitarios.

Innovación

La Diputación de A Coruña prevé también dotar a las residencias con tecnología avanzada, incluyendo domótica, sistemas de telemedicina, dispositivos de seguridad inteligente, herramientas de rehabilitación física y cognitiva de base tecnológica, y propuestas de gestión y comunicación interna que facilitarán tanto la atención como la relación con las familias. Todos estos elementos se integrarán pensando en mejorar la autonomía de las personas mayores, optimizar el trabajo del personal y aumentar la calidad global del servicio.

Recreación de cómo será la futura residencia pontesa que propone la Diputación

Primer paso

Con la adjudicación de este contrato, a Diputación de A Coruña inicia de forma concreta y planificada la construcción de una red de residencias públicas comarcales que aspiran a transformar la forma en que Galicia cuida de sus personas mayores, con un modelo centrado en la persona, abierto a la comunidad, tecnológicamente avanzado y basado en los principios de proximidad, dignidad e innovación.

“Queremos que as persoas maiores poidan vivir a última etapa das súas vidas rodeadas do que lles é familiar, acompañadas, ben coidadas e sentíndose na súa casa, sen ter que marchar a moitos quilómetros, sen renunciar aos seus afectos nin ao seu modo de vida”, concluyó Valentín González Formoso.