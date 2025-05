La Diputación avanza el proyecto de musealización del Monasterio de Caaveiro

Durante esta tarde, el presidente de la Diputación, Valetín González Formoso se desplazó hasta el Monasterio de Caaveiro para presentar el proyecto de musealización que el organismo provincial está desarrollando y que “suporá o culmen da recuperación integral do cenobio, iniciada hai dúas décadas” por esta misma institución.



En este sentido, se avanzó que la propuesta integrará contenidos históricos, artísticos, arquitectónicos y naturales mediante nuevas tecnologías y recursos de realidad virtual, lo que permitirá la interpretación por parte de los visitantes.



Cómic



“Caaveiro é un símbolo da nosa historia e da paisaxe das Fragas do Eume, e por iso decidimos tamén contar a súa historia nun formato novo e divulgativo como é a banda deseñada, co que queremos achegar este patrimonio á xente máis nova e a toda a cidadanía, para que o faga seu”, explicó Formoso en relación al cómic que se dio a conocer bajo el título “Historia do Mosteiro de Caaveiro. Un lugar milenario no corazón das Fragas do Eume”.



Se trata de un proyecto que “a través dunha linguaxe accesible e atractiva para todos os públicos”, ofrece un recorrido didáctico por las instalaciones desde su fundación hasta la fecha actual, poniendo especial valor a su papel en el Reino Medieval de Galicia y la aportación religiosa, económica y social a la zona del parque natural.



El diputado de Patrimonio, Xosé Penas, destacó la importancia de los trabajos proyectados a futuro, asegurando que “estamos a falar dunha das musealizacións máis importantes que se están a desenvolver actualmente en todo o Estado”.



Penas concluyó su intervención el futuro de estas instalaciones, asegurando que “este non será o último paso, pois quédanos a nós e aos que nos sigan moito traballo por facer”.