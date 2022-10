El Cupón Diario de la ONCE reparte en Fene 280.000 euros

El Cupón Diario de la ONCE ha repartido en Fene 280.000 euros, en ocho cupones premiados con 35.000 euros cada uno en el sorteo del martes 4 de octubre.



La vendedora de la ONCE Silvia Laborde Novas es quien ha llevado la ilusión de la ONCE a ocho personas de su clientela habitual, con esos 280.000 euros que ha repartido desde su área de venta, situada en el Polígono Vilar do Colo y Gadis, en Fene.



El cupón del 4 de octubre, dedicado al 175 Aniversario de los estudios de Veterinaria en Córdoba, también ha dejado premios en localidades de Andalucía, Comunidad Valenciana, La Rioja y Canarias.



El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, cuenta con 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.