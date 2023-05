Cruce de acusaciones entre el Concello y la Diputación por el arreglo del vial de O Feal

La Diputación de A Coruña emitió ayer un comunicado en el que recuerda que el Concello de Narón es el organismo que debe modificar el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) para poder ejecutar el proyecto de mejora de la carretera de O Feal. “Cando se deu unha problemática similar noutros municipios, foron sempre eles os que realizaron as modificacións puntuais, nunca a Deputación”, afirma en el escrito.

Además, desde el organismo provincial aseguran que la necesidad de realizar estos cambios en el PXOM fue trasladada tanto a la alcaldesa como al concejal de infraestructuras y a los técnicos del Consistorio. “A Deputación da Coruña é consciente da importancia que ten a mellora da seguridade na estrada do Feal. Para iso ten redactado o proxecto e o compromiso de aprobalo en pleno e executar as obras no menor prazo de tempo posible, en canto o Concello de Narón modifique o PXOM para permitir a execución dos traballos”, afirman.

Por su parte, desde el Ayuntamiento naronés han salido al paso de las declaraciones recogidas en este comunicado y sostienen que el planeamiento municipal “como é de sobra sabido, ten unha tramitación longa e complexa que na meirande parte dos casos se pode prolongar no tempo de xeito imprevisible”.

Desde el ejecutivo local inciden en que se ha trabajado en los últimos años en la modificación del PXOM, “no que entre outras cuestións se van incorporar as propostas viarias, non só da Deputación, senón as que atinxen tanto as estradas de titularidade da Xunta, como as do Estado”.

Remarcan, asimismo, que la propia Ley 8/2013, del 28 de junio, de carreteras de Galicia, establece un mecanismo “moito máis sinxelo e rápido para poder executar obras, aínda que non se axusten ao establecido no planeamento municipal”.