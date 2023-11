Críticas del PSOE de Narón por el cierre del aparcamiento del centro de salud, pese a estar acabado

El grupo municipal del PSOE de Narón anuncia, a través de un comunicado de prensa, que exigirá al ejecutivo local “a apertura inmediata do aparcadoiro do centro de saúde”. Remarcan que se encuentra “rematado e cercado”, impidiendo actualmente el estacionamiento de vehículos.



“O centro de saúde foi inaugurado no ano 2021 e a falla de xestión e previsión do goberno de TEGA fixo que non se puidera ter inaugurado á vez o aparcadoiro. E iso, a pesares de que os traballos foron adxudicados no ano 2018”, sostiene el socialista Jorge Ulla.



Desde la formación critican que a día de hoy los usuarios dispongan de un aparcamiento disuasorio “polo que os veciños e veciñas pagamos un aluguer”, algo que, remarca, “non é de recibo que se continúe cun gasto cando xa se pode acceder ao aparcadoiro do centro de saúde”.



Ulla sostiene que exigirá al gobierno naronés una explicación acerca de la demora de la inauguración de este estacionamiento, “toda vez que está a causar á veciñanza molestias innecesarias, xa que están a padecer as inclemencias meteorolóxicas”, remarca.



Por su parte, desde el Ayuntamiento explican –a preguntas de este diario– que los trabajos están pendientes de recepcionar por parte de los técnicos municipales.