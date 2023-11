Críticas del PP por el “pésimo estado de abandono” del entorno de las viviendas de Bispo, en Narón

El PP de Narón presentará mañana una moción para su debate en el pleno de noviembre en la que insta al ejecutivo local a mejorar la zona de las viviendas de Bispo y la iglesia de Santiago Apóstolo, habilitándola, asimismo, como área de estacionamiento controlada.



Los populares recuerdan que se trata de una zona configurada en el PXOM como suelo urbano no consolidado y aseguran que se encuentra en “estado pésimo y de completo abandono”, lo que provoca, inciden, “que sea un foco de roedores y otros animales”. Desde la formación apuntan, además, a que “la falta de control y mantenimiento de la canalización de agua” ha provocado anegaciones en la calle Río Sor con la presencia de fuertes lluvias.



“Es imprescindible limpiar esta zona y tomar medidas específicas para la erradicación de los roedores y otras especies”, sostiene su portavoz, Germán Castrillón, que apuesta por que “se convierta el espacio restante en un lugar de ocio, para el libre disfrute de los vecinos, y que, para ello, se libere esta zona de la hierba de la Pampa, una especie invasora que no deja de crecer en estos lugares”.



Por su parte, el portavoz de TEGA, Román Romero, indicó a preguntas de este Diario que “unha vez máis o PP recorre á demagoxia. O seu portavoz é consciente de que o que está pedindo non é viable neses terreos porque son privados e así se lle explicou esta semana (...)”. Desde el ejecutivo local indican que “intentamos chegar a un acordo cos propietarios pero non quixeron e non podemos facer nada en terreos privados”.