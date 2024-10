Críticas del BNG por la falta de reorganización tras la dimisión de un edil hace cuatro meses

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de As Pontes emitió un comunicado en el que denuncia la “irresponsabilidade” del gobierno local y su comportamiento “partidista”. Censuran que no se haya llevado a cabo una reorganización tras la dimisión, hace cuatro meses, del edil de Facenda.

“Os efectos son patentes no funcionamento do Concello, onde moitos dos expedientes dependen da sinatura dun alcalde que leva anos desaparecido e que non é quen de asinar dende o móbil”, sostienen los nacionalistas, que censuran que desde el 3 de octubre el puesto de Secretaría está vacío tras la renuncia de la funcionaria.