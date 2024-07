Dimite el primer teniente de alcalde pontés Antonio Alonso Román

El teniente de alcalde de As Pontes, Antonio Alonso Román, ha anunciado esta tarde por medio de un comunicado que presentaba su dimisión y renuncia al acta de concejal en la corporación municipal con el objetivo de “defender mi inocencia y honorabilidad y evitar posibles interferencias en el normal funcionamiento del Concello”.



Tal y como ha podido conocer este Diario, el edil se encuentra implicado en un presunto caso de violencia de género, motivo por el cual el Bloque Nacionalista Galego (BNG) emitió también un comunicado exigiendo su cese.



“Confío plenamente en la justicia. Los hechos de los que se me acusa no son ciertos y demostraré mi total inocencia en sede judicial”, remarca Alonso en su escrito, recordando que su decisión parte de la “situación judicial en la que me he visto inmerso en los últimos días, con una denuncia presentada contra mí y otra presentada por mí contra otra persona”.



El hasta ahora teniente de alcalde incide en que “creo en la presunción de inocencia y en la tutela judicial efectiva”, añadiendo que, al encontrarse el caso en fase de instrucción, “no realizaré ningún tipo de declaración, en tanto no haya un sobreseimiento de la causa u obtenga la libre absolución”.



Previamente al comunicado del exedil, los nacionalistas explicaban que los grupos de la oposición habían demandado una junta de portavoces para “clarificar os feitos acontecidos e que suscitaron a alarma social na vila”.



En la reunión, celebrada ayer martes, el BNG indica que Alonso confirmó su vinculación en el proceso judicial. “Defendendo a presunción de inocencia á que teñen dereito todas as persoas, entendemos que esta situación xurídica do primeiro tenente de alcalde non é compatíbel coa imaxe e a responsabilidade que debe asumir o Concello como institución”, remarcaba la formación, solicitando una renuncia que llegaría horas más tarde. Los nacionalistas demandaban además en su escrito la dimisión del alcalde, Valentín González Formoso, “en primeiro lugar, por non ter asistido a esta importante xunta de voceiras e, en segundo lugar, por ocultar esta situación”. El BNG recriminó también “a manipulación, o control informativo e a censura” como “norma nas decisións políticas” de los medios de comunicación locales.



Además de primer teniente de alcalde, Alonso Román desempeñaba las funciones de concejal de las áreas de Xestión Económica, Planificación Urbana, Servizos á Veciñanza e Recursos Humanos.