Los cortes de tráfico por las obras del puente entre Cabanas y Pontedeume regresan este miércoles

En la jornada de mañana miércoles 7 de mayo comenzarán de nuevo los trabajos de rehabilitación y mejora del puente de piedra de la N-651 que une Pontedeume y Cabanas, una intervención que supondrá el corte al tráfico de uno de los carriles de circulación. Tal y como indicaba este martes a este Diario el alcalde eumés, Bernardo Fernández, las obras se iniciarán a las 09.00, una hora después de lo inicialmente previsto, “a petición dos dous Concellos para facilitar o acceso aos centros educativos e á xente que acuda aos seus traballos”, y culminarán cada jornada en torno a las 21.00 horas –de lunes a jueves, mientras que el viernes las tareas se pararán alrededor de las 13.30 horas–. El tránsito de vehículos sobre el puente regresará a la normalidad los fines de semana.

Se prevé que esta nueva fase de los trabajos se extienda hasta el 20 de junio, para retomarse de nuevo los trabajos en el mes de septiembre –una vez culminen las fiestas de As Peras–.



Son muchos los vecinos y vecinas que ha mostrado su preocupación por cómo afectará la intervención a su día a día, después de las largas retenciones padecidas en la anterior fase del proyecto –impulsado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, con una inversión de 6,7 millones de euros sufragados por los fondos europeos Next Generation–.

Para paliar dicha situación se demanda la liberalización del peaje de la AP-9. “Nós insistimos novamente na necesidade de facer un by-pass entre a peaxe de Cabanas e a de Miño para poder facilitar que a xente que vaia directamente de Ferrol ou outras zonas evite pasar pola ponte, favorecendo que as persoas da contorna poidan circular con máis facilidade e que as retencións sexan moito menores”, indicó el regidor de Pontedeume, remarcando que “a intención do Ministerio é que os cortes non superen os 15 minutos de espera”.



Otra de las peticiones recurrentes es la de la dirección del tráfico mediante operarios. A este respecto, Fernández Piñeiro explica que “o que demandamos é que se faga con traballadores. Teñen que ser persoas as que organicen o tráfico porque son as que poden ver se hai máis vehículos esperando dun lado ou de outro, para que non se repitan os grandes problemas de retencións do pasado”, aseveró.