Cool Kiwi muestra este viernes en Cerdido los resultados del plan de innovación con Gain

Las instalaciones que la empresa Cool Kiwi tiene en Cerdido, la finca Horticina, acogerán en la mañana de este viernes, a partir de las 11.00 horas, una jornada de puertas abiertas para el sector y el público en general en la que se mostrarán los resultados del plan de innovación que la firma está implantando con la ayuda de la Axencia Galega de Innovación (GAIN).



El director de Expansión de la compañía, Miguel Ángel Mato, explica que el evento permitirá mostrar las acciones que se han llevado a cabo en el marco de su plan de innovación, encaminadas a facilitar el “salto” de un modelo de agricultura ecológica de arándanos a otro de agricultura regenerativa que “proporciona unha maior sostenibilidade a medio prazo”.



Mato recuerda que la finca Horticina, que está en el origen de lo que hoy es Cool Kiwi, “é a primeira de carbón neutra en toda Europa coas prácticas de cultivo que utilizamos, paneis solares o maquinaria eléctrica para ir cara ás cero emisións”.



Partiendo de esa base, el camino que la empresa enfila ahora conduce a un nuevo modelo, la agricultura regenerativa, con más acciones de descarbonización y la implantación de la metodología de los “Cover crops”, es decir, para mejorar las propiedades del suelo. Son iniciativas, subraya Mato, que demuestran que “tamén se pode innovar no rural galego”.



Esa transición, añade, es más fácil cuando ya se cuenta con un bagaje en agricultura ecológica. “Supón non degradar o terreo, utilizar o propio manto cunha serie de técnicas de cultivos moi simples, como non empregar herbicidas, desbrozar, fixar máis CO2 no terreo e tamén a poboación de polinizadores...”.

El director de Expansión señala que se trata de técnicas “que non son novas; os nosos pais e os nosos avós xa as facían”, recuerda, “e que consisten en utilizar o que tes e tratar de facer o menor dano posible ao medio: Iso tamén fai que teñas máis materia orgánica, que as terras sexan máis ricas e que haxa máis bacterias no terreo. Ademais, en vez de utilizar herbicidas e insecticidas, utilizamos a nosa mesma poda das plantas, triturámola... E plantamos cultivos que producen máis nitróxeno na terra. Igual que o cultivo ecolóxico, dá máis traballo, pero se facemos isto é por convicción, porque cremos que é o correcto”, dice.

Crecimiento



En estos momentos, la empresa está en una fase de crecimiento. Ahora, explica Mato, forma parte de un grupo, Cool Farm, que está más enfocado al kiwi, “aínda que mantemos tamén a produción de arándanos”. De hecho, la campaña de este fruto acaba de finalizar con una producción de 500 toneladas que se exportan a países como Francia, Alemania o Suiza, aunque se está trabajando en la introducción en el mercado español.



Ese crecimiento va de la mano de una diversificación productiva. “Agora estamos en 430 hectáreas”, apunta Mato,una superficie que se reparte actualmente entre Cerdido, San Sadurniño, Moeche y la reciente adquisición de 90 hectáreas en el concello de Trazo, dedicadas casi en exclusiva al cultivo de kiwis.