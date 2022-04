Continúan las actividades relacionadas con el rural tras la Feira da Plantación

El Ayuntamiento de San Sadurniño cerró el fin de semana “unha exitosa feira” dedicada a la plantación y a la flor, enfocada además al desarrollo socioeconómico del rural. El consistorio tiene previstas más actividades relacionadas con este ámbito, que tendrán lugar en los próximos días en la Casa da Xuventude.



Es el caso de la charla de apicultura del próximo viernes 29, a partir de las 18.30 horas. En ella, el técnico de la Casa do Mel, Iago Vilela, aportará razones para dedicarse a esta actividad, así como información sobre cómo hacerlo.



La última de las charlas enmarcadas en el programa “Apostando polo sector primario” correrá a cargo de José Manuel Andrade, director de la Fundación Juana de Vega –el próximo 6 de mayo a las 18.30 horas–. Esta entidad trabaja en la necesidad del desarrollo agrario y económico del rural gallego, y tiene en marcha un programa de apoyo al emprendimiento del que ya nacieron varios proyectos dedicados a la producción y transformación agroalimentaria. Las plazas son limitadas y es necesario anotarse en el 616332919 o en el correo agustin.perez@sansadurnino.gal.









Cambio de ubicación





Parte del éxito de celebración de la pasada Feira da Plantación reside, según el Ayuntamiento de Valdoviño, en el cambio de ubicación de la misma a la finca da Cortiña. “Está á vista. Creo que foi un acerto enorme. Falas coa xente e coméntache que foi o acertado en todos os sentidos”, afirmó el responsable de Desenvolvemento Local, Maolo Varela.



El consistorio no da cifras sobre el número de visitantes, pero recurre al número de plantas entregadas gratis –por cortesía de Vivergal– para tener un indicador del número de personas que acudieron con respecto a otros años. En total se distribuyeron cerca de 15.000 pies variados en bolsitas de cuatro ejemplares cada uno. “3.750 bolsas de planta entregadas, e iso que houbo moita xente, quizais a maior parte dos visitantes, que non parou a recoller o agasallo”, afirman desde el ejecutivo local. Este cambio de ubicación supuso además que no fuese necesaria la concentración de la oferta de viveros bajo una misma carpa.