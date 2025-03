El Consorcio aprueba el primer convenio colectivo para bomberos

Durante la sesión plenaria ordinaria que tuvo lugar ayer en la ciudad herculina, el Consorcio Provincial Contra Incendios y Salvamento –conformado por la Diputación provincial y por la Xunta de Galicia– aprobó por unanimidad el primer convenio colectivo para el personal operativo de los parques de bomberos. También contó con el apoyo de todos los miembros la modificación de la Relación de Postos de Traballo (RPT), documento que permite definir las funciones específicas de cada persona así como un nuevo organigrama.



En este sentido, uno de los parques que se beneficiará de estas medidas será el de As Pontes. El acuerdo, aprobado ayer y que entrará en vigor después de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), también se aplicará en Carballo, Arteixo, Ordes, Arzúa, Betanzos, Boiro, Ribeira, Cee y Santa Comba.



Tal y como explicó el presidente del organismo provincial, Valentín González Formoso, “recolle melloras salariais en todas as categorías profesionais, quedando a estrutura retributiva do persoal acollido ao mesmo á estrutura do persoal funcionario e a regulación das horas extraordinarias”. Así, en cifras, esta subida se traducirá en 8.100 euros más al año en la categoría de bombero.



Más personal



Otra de las cuestiones que se materializarán con esta rúbrica es el “incremento dos efectivos dos parques comarcais”, tal y como avanzaron los representantes del Consorcio.



En este sentido, González Formoso explicó que las instalaciones contarán con 42 nuevos efectivos, que se sumarán a los 174 que ya prestan servicio en los diez parques anteriormente mencionados.



Por su parte, el director general de Emerxencias, Santiago Villanueva, expresó su satisfacción en relación con este acuerdo “que pon fin a un longo conflicto cos bombeiros e que supón melloras económicas e sociais”.En este sentido, además, valoró la cooperación entre el organismo provincial y el ejecutivo autonómico que, expone, “propicia que A Coruña sexa probablemente a provincia con maior número de servizos profesionais de emerxencias”.



La firma del convenio y las mejoras laborales que este conlleva, se reflejará, según explicó González Formoso, “nun mellor servizo para a cidadanía”.