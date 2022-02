Concurso de cestas, música y talleres varios

Vuelve la Feira do Grelo de As Pontes, después del parón obligado del año pasado. La cuadragésimo primera edición seguirá condicionada por la pandemia y las medidas sanitarias imperantes pero viene cargada de propuestas de ocio.



Las actividades darán comienzo el sábado, en la carpa situada en la Praza de América, con la presentación del “Estudo de necesidade e potencialidades de fungos e cogomelos no territorio”, prevista para las 11.00 horas. Tras la misma se dará paso a la charla coloquio sobre el etiquetado e información al consumidor, que ofrecerá Nieves Mancebo Santamaría, representante del Servizo de Industrias e Calidade Agroalimentaria de la Jefatura Territorial de la Consellería do Medio Rural de A Coruña, en colaboración con el Área de Servizos Agrarios de Betanzos-Ferrol.



Ese mismo día, por la tarde, a partir de las 16.00 horas, la carpa de Plaza América acogerá una nueva propuesta, un taller de horticultura en el que los participantes podrán aprender a trasplantar, regar y alimentar a las plantas que estarán a su disposición, mayormente plantas de cultivo de primavera, plantas aromáticas y semillas para cultivar grelo. Estas podrán llevarse para casa y aprender como pueden servir de germen para un nuevo huerto.



Asimismo, a las 17.30 horas, en el mismo espacio, la compañía MocMoc ofrecerá a los presentes su espectáculo Mere-Cidamente, que incluye una propuesta escénica muy variopinta en la que combinan malabares, clown y equilibrios.



La música también tendrá una presencia relevante en esta primera jornada con la actuación de las charangas Ardores y DGT, que recorrerán las calles de la villa con su animación musical.



La jornada del sábado llegará a su fin con un concierto en el Auditorio Cine Alovi a cargo de la formación femenina Ialma, cuyo repertorio incluye voces tradicionales, características de las “cantareiras”, con fusión de sonidos, melodías y arreglos musicales modernos. Las entradas para la cita se puede obtener en la web www.tickentradas.com.









Concurso cestas





El domingo, día central de la celebración, las actividades arrancarán con el tradicional concurso de cestas, que se desarrollará en la carpa instalada en la Plaza América. Allí los productores que concurran al certamen podrán presentar sus cestas con grelos hasta las diez de la mañana, hora en la que el jurado empezará su ruta para valorar la calidad de las propuestas que concurren al certamen.



El gobierno municipal destina a los premios más de 1.500 euros. Así, como es costumbre, se entregarán tres galardones de 400, 250 y 200 euros y cinco accésits de 75 euros cada uno. Se entregará además el premio especial Alexandre Pérez Sindín para la cesta mejor presentada, es decir, en la que lo que se premia no es tanto la calidad del producto presentado, que también, sino la forma en que se presenta, normalmente de forma muy impresionante. Este premio está dotado con 300 euros. El ganador recibirá también una pieza de artesanía donada por la Asociación Amigos da Madeira de As Pontes, que al igual que en años anteriores, se entregará a las 11.30 horas, en la carpa instalada para la ocasión.









En paralelo





Al margen del concurso de cestas el domingo también regresa la música de las charangas a cargo de Santa Compaña y BB+, que traerán a las calles de la villa sus propuestas desenfadadas. Además, durante los dos días de feria, quienes se acerquen hasta As Pontes podrán disfrutar también de la XIV Exposición CONtornos, que está instalada ya desde el jueves 24 y que permanecerá abierta hasta el próximo 6 de marzo en el primer piso del Mercado Municipal pontés.