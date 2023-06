El Concello de San Sadurniño renovará la envolvente del edificio anexo al Pazo

El Ayuntamiento de San Sadurniño invertirá cerca de 250.000 euros procedentes del Fondo de Cooperación Local en la mejora de la eficiencia energética del edificio anexo al Pazo y en un sistema de detección de pérdidas en la red de abastecimiento municipal.



En el primero de los casos, el objetivo es reducir el consumo energético de las instalaciones –donde se encuentran la EIM A Rolada y el Centro de Empresas–, además de eliminar los problemas de humedades interiores detectados en 2014, cuando se acometió la rehabilitación integral del inmueble para convertirlo en escuela infantil y centro de emprendimiento.



Se recoge, pues, el aislamiento térmico exterior con paneles rígidos de poliestireno fijados a la fachada, que posteriormente irán recubiertos con mortero acrílico de color blanco. Esta solución ayudará, asimismo, a corregir pequeñas filtraciones. “No proceso de renovación daráselle un aspecto máis moderno a esta parte do complexo municipal, sempre de acordo coas especificacións da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta, dada a proximidade do Pazo consistorial, suxeito a protección”, afirma el Ayuntamiento.



Las actuaciones recogen también la instalación de celosías en los ventanales, que regulen la radiación solar, así como un zócalo de granito para que la parte inferior del edificio funcione “como unha fachada ventilada”.



El proyecto está cuantificado en 199.512 euros, de los que 140.000 se cubrirán con dicha aportación.

Precisión

El Concello obtuvo otra ayuda de 46.000 euros para mejoras y equipamientos de la red de abastecimiento municipal. El proyecto del ejecutivo local, presupuestado en 19.335 euros, supondrá la instalación de equipamientos de medición en los ramales del sistema de conducción de agua. Los dispositivos tomarán datos del caudal de manera constante, reflejando así de forma remota y en tiempo real gráficas del consumo general de cada sector.



“Se vemos que, por exemplo, unha das canalizacións ten un consumo elevado a altas horas da madrugada, o máis seguro é que se deba a unha rotura pola que se estea vertendo auga no subsolo, aínda que nos domicilios non o noten. Os equipos que se van instalar en distintos puntos da rede permitirannos ir a tiro fixo onde estea a incidencia e corrixila no menor tempo posible e tamén con custes máis axustados”, afirmó el regidor en funciones, Secundino García.