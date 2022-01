El Concello de Mugardos contrata obras por valor de 450.000 euros

El alcalde de Mugardos, Juan Domingo de Deus, informó de los pasos que se tienen dado este mes para avanzar en la contratación de nuevas empresas por un importe de más de 450.000 euros para la ejecución de obras de abastecimiento, mejoras de caminos municipales, así como del aparcamiento del CPR Loyola, donde también se contratarán nuevos servicios para el comedor escolar.





Así, con respecto al centro educativo, el Concello prevé contratar a una nueva empresa para la gestión del comedor, con la que pretenden mejorar el servicio y la calidad de los menús, en los que se incorporarán nuevos criterios dietéticos en su elaboración. Asimismo, se incorporarán máquinas que permitan mantener los platos calientes. El importe de licitación asciende a 176.319 euros. También este mes el gobierno local ha avanzado en la contratación de la empresa que se ocupará de la mejora del aparcamiento del CPR Loyola. El importe máximo de estos trabajos se ha fijado en 57.470 euros.





También se pretende ampliar la red de abastecimiento de agua potable en la zona de Vilar (Franza) y en la calle Yáñez Badia, incluidas en el POS adicional. Con respecto a estos trabajos la mesa de contratación acordó requerir a cuatro de los licitadores una justificación para sus ofertas económicas, que fueron consideradas “anormalmente baixas”. El importe de licitación de las obras está fijado en 47.056 euros.





El expendiente relativo al acondicionamiento de viales y caminos municipales, que se incluirán en el POS Adicional 2/2020, solo está pendiente de adjudicación definitiva por parte de la Xunta de Goberno Local. Se acometerán mejoras en los caminos de Redonda de Abaixo, a Cruz de Mehá, as Fieiteiras, Franza de Abaixo, Celso Emilio Ferreiro y Boado.





El alcalde recordó que este 2022 “vai ser un ano intenso no que á mellora dos servizos municipais se refire (...) son moitos os proxectos a desenvolver ao longo deste ano”, dijo. Así, señaló que se trabaja ya en los expedientes de nuevas licitaciones, centradas en la limpieza y los servicios sociales. Con respecto a esta área, el regidor apuntó que la concejala Ana Varela “traballa na inminente contratación dunha nova empresa para a prestación do Servizo de Axuda no Fogar”.