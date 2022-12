O Concello aresán reedita o programa “SendAres” para o primeiro mes do ano novo

O Concello de Ares activará antes do peche de 2022 o proceso administrativo da cuarta ruta do “SendAres”, o programa municipal de sendeirismo da área de Deportes. Así desde o martes está aberto o proceso de inscrición telemático a través da web, habilitando a posibilidade de reservar prazas.



No cuarto percorrido guiado, os sendeiristas trasladaranse ata cabo Prior, un dos extremos do Golfo Ártabro, e desfrutarán das praias de San Xurxo e Esmelle, ademais de achegarse a restos de fortificacións e emprazamentos de baterías que protexeron a costa ao longo da súa extensa historia.



En termos técnicos, a ruta ten un itinerario de 17 quilómetros cunha dificultade media-alta e producirase o domingo 15 de xaneiro. A acción ten un prezo de 15 euros, contía na que se inclúe servizo de guía, seguros e transporte. O autobús sairá de Ares ás 08.00 horas e chegará á vila ás 16.30 da tarde, aproximadamente. O punto de encontro será o habitual na Praza da Igrexa do municipio.



A Concellaría de Deportes, coma no resto de rutas, asignou 25 prazas para a actividade, que se cubrirán por orde de inscrición ata as 15.00 horas do 8 de xaneiro ou ata o seu esgotamento.



Merca Ares

O Concello deu a coñecer a persoa agraciada co primeiro dos premios (500 euros) do MercAres. A contía se fraccionará en importes máis pequenos para facilitar o seu emprego nos 93 establecementos adheridos á iniciativa.



Con todo, a campaña continúa ata finais de xaneiro co resto de premios en xogo; vales-rasca de 5, 10, 20 e 100 euros.