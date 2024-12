El Concello de Ares finaliza las obras de renovación de servicios en la zona del Puerto

La edila aresana de Urbanismo, Olimpia Marcos, y el de Obras, José Juan Vilar, dieron el visto bueno a la finalización de los trabajos de intervención que finalizaron durante el fin de semana en las inmediaciones del puerto de Ares, específicamente las realizadas en la calle Caramanchón, de los Mártires y San Xoan.



Estas intervenciones –que supusieron una inversión para la localidad superior a los 200.000 euros, algo más de 90.000 por parte del Concello y los restantes a cargo del POS+2023 de la Diputación– tuvieron como objetivo la mejora del saneamiento de aguas fecales y pluviales, la iluminación, la infraestructura eléctrica y de comunicaciones y, por último, en la pavimentación, incluyendo el hormigón coloreado –cuestión que también se llevó a cabo en otras calles de esta misma zona–.



Los trabajos acometidos hasta el momento se engloban dentro de la planificación de humanización del puerto que ha ido realizando el gobierno local y que se han dividido en diferentes fases de ejecución materializadas paulatinamente a lo largo de los años.



“Dentro da estratexia urbanística do Concello melloramos os servizos xerais e uniformamos as rúas desta área de enorme valor patrimonial, onde están as raíces de Ares. Invertimos anteriomente na rúa Cisne ou na Plazaduela dos Reais Alfolíes, e agora sumamos estas tres novas intervencións, que se inscriben na terceira fase da nosa estratexia de humanización”, comentó Olimpia Marcos en la visita a estas obras.

A futuro



Asimismo, desde el ejecutivo aresano, se recordó que la culminación de este proyecto tendrá lugar “nos próximos anos”, estando ya claras cuáles serán las próximas zonas en las que se acometerán mejoras.

Las calles Dolores, Consistorio y Alfolí, así como la de San Andrés, serán futuros puntos de trabajo para completar, así “o entramado de espazos humanizados na zona histórica do Porto aresán”.