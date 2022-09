Comezan os traballos de prospección co xeoradar no xacemento mugardés de Noville

A concelleira de Cultura de Mugardos, Begoña Roldós, informou onte dos avances do proxecto de actuación arqueolóxica “Prospección xeofísica no xacemento romano de Noville”, elaborado pola Dirección Xeral de Patrimonio, e que ten como obxectivo principal identificar novas zonas con potencialidade arqueolóxica no xacemento da vila mugardesa.



Roldós confirmou que nos últimos días realizáronse xa os traballos de roza e limpeza de vexetación arbustiva no lugar, sempre baixo control arqueolóxico, nunha superficie aproximada de 10.000 metros cadrados, e que onte deu inicio a realización dunha prospección xeofísica, mediante xeoradar, nunha superficie aproximada de 9.400 metros cadrados.



A concelleira confirmou que “mañá (por hoxe) será un día moi especial para os mugardeses e os amantes do noso patrimonio cultural, xa que ata o xacemento desprazarase Fermín Pérez Losada, responsable da dirección da primeira escavación, desenvolvida entre os anos 1988 e 1989, e que supuxo un fito no coñecemento deste tipo de establecementos na Gallaecia. De feito, os distintos métodos de intervención arqueolóxica empregados no seu estudo permitiron coñecer de forma case íntegra a planta dun edificio que pertenceu á denominada “pars urbana da vila”. A responsable de cultura quixo agradecer tamén á Dirección Xeral de Patrimonio o seu compromiso e a súa aposta pola valorazación da riqueza arqueolóxica mugardesa.



O xacemento de Noville está situado no Monte, na parroquia de Franza, e é un xacemento especialmente interesante para a súa futura posta en valor como recurso cultural e turístico polo seu excelente estado de conservación, xa que conserva estancias con muros de máis de metro e medio de altura. “Isto dálle unha monumentalidade que non resulta habitual en xacementos destas características”, como manifestou Roldós.



Así mesmo, o feito de que o xacemento presente unha planta de patio aberto en forma de U, moi pouco habitual na península ibérica, e que sexa un dos poucos xacementos romanos de Galicia do que se coñece o nome do posesor, fan de Noville un espazo dun elevado valor arqueolóxico, como precisan desde o Concello mugardés.



Unha vez rematados os traballos, realizados pola firma Trivium, programaranse as oportunas accións de difusión da actuación realizada (charlas, visitas, etc.). Igualmente, procederase á realización dunha memoria técnica da intervención na que se recollan os traballos realizados e os seus resultados, que se presentará ao remate dos traballos de campo.



Fondos europeos



Noutra orde de cousas, o concelleiro de Facenda e Participación, Miguel Mahía, informaba recentemente do comezo do expediente de adhesión do Concello mugardés ao Plan Xeral de Prevención de Riscos e Medidas Antifraude (Premadecor), que inclúe tarefas de prevención, detección e corrección do fraude e a corrupción, así como os posibles conflitos de intereses.



O plan ten como obxectivo garantir unha adecuada xestión dos fondos europeos Next Generation.