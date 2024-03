De las comarcas al cielo: cuatro centros participarán en el lanzamiento de CanSat 2024

La Agencia Espacial Europea impulsa cada año el desafío CanSat, un proyecto dirigido a estudiantes de Secundaria y Bachillerato en el que se abordan temas curriculares relacionados con la tecnología la física y la programación. Los jóvenes deben simular un satélite integrado dentro del volumen y la forma de una lata de refresco. En su interior introducen los principales subsistemas que llevan este tipo de objetos–alimentación eléctrica, sensores, comunicaciones...– para a continuación, lanzarlo a una altitud aproximada de un kilómetro y llevar a cabo una recogida de datos –dejándolo caer desde una plataforma, mediante un dron, un globo cautivo, un cohete o cualquier otro método–. Ahí comienza la misión, que consistirá en la ejecución de un experimento científico: lograr un aterrizaje sin daños y el analizar los datos recopilados durante el descenso.

Gráfico del lanzamiento del desafío CanSat I Cedida



En esta edición son cuatro los centros educativos de las comarcas que participarán en la fase regional de esta iniciativa: los IES Cabo Ortegal (Cariño), de Ortigueira, y Castro de Uz (As Pontes) y el CPR Ayala de Narón.



El alumnado se encuentra inmerso en estas jornadas en el desarrollo de sus proyectos para llegar con todo a punto para la jornada de lanzamiento, que tendrá lugar el próximo 23 de abril en el aeródromo das Gaivotas, en Cerceda (A Coruña). Tres días después, el 26, se celebrará un evento en el que los centros defenderán los resultados de sus propuestas, en los que el jurado valorará la parte de programación y construcción del hadware, así como la comunicación y difusión de las propuestas. El equipo ganador representará a Galicia en la fase nacional de CanSat.

Experiencias

“En nuestro caso es la primera vez que participamos. Vamos con el equipo ‘PixinSat’ de alumnado de 1º de Bachillerato, que se encuentra diseñando los modelos de la lata con impresión 3D, el paracaídas y el kit de Arduino que lleva en el interior. Están haciendo muchas pruebas para medir la temperatura, la presión y la altitud, que sería la primera misión del proyecto. Con la secundaria estamos teniendo más problemas, porque la memoria que estaban usando no les llega”, explica una de las docentes del IES Cabo Ortegal (Cariño) implicadas en la iniciativa, Patricia Vázquez. “Esperamos que consigan solucionar los problemas para sacar adelante la misión secundiaria. Si no lo logran, pues será como todo en la vida: hay que darse cuenta de que a veces, por mucho que lo intentes, no se llega y no pasa nada. Se intentará de nuevo otra vez”, reflexiona.

Vázquez apunta a la importancia que tienen este tipo de iniciativas. “Aprenden a trabajar en equipo, distribuir las tareas, prever posibles problemas y resolverlos a tiempo, comunicarse en público... es un proyecto muy completo”.



En el caso del IES Castro de Uz de As Pontes tomarán parte en el lanzamiento dos equipos, de 3º y 4º de ESO, siendo la primera vez que participan en el CanSat. “Estamos trabajando durante los recreos, a través del Club de Ciencia. Aunque son dos equipos diferentes, el alumnado trabaja de manera conjunta compartiendo información, pese a tener misiones secundarias diferentes: una sobre la medición de la radiación ultravioleta que recibimos del sol y otra sobre la geolocalización de la lata”, comenta Elena García, del departamento de Física y Química, que participa en el proyecto junto al docente Marcos Paz, de Informática.

Alumnado pontés con el diseño del paracaídas I Cedida

Juventud

Por su parte, el IES de Ortigueira se une a este desafío también a través del Club de Ciencias, pero en una categoría para menores de 14 años. “En este caso las misiones no son tan exigentes, sino que se centran en que los chavales aprendan cómo se elabora un proyecto científico de este tipo. Estamos haciendo pruebas de lanzamiento, del paracaídas con diferentes telas... el objetivo es que se acostumbren a trabajar de una manera más rigurosa, animándolos un poco a que, en unos años, puedan participar en la categoría superior que es más exigente”, comenta el docente Pablo Argüeso.

El equipo del IES de Ortigueira en la jornada de conviviencia en Santiago I Cedida



Con esta intención de despertar vocaciones científicas en los más pequeños se presenta asimismo el CPR Ayala de Narón. La profesora Mercedes Orbaneja –que participa junto a su compañera Carolina Flores en la iniciativa– remarca la ilusión con la que trabajan los menores de su centro en el desafío, también fuera de competición. “Somos los más peculiares de Galicia, los los más pequeños y vamos fuera de concurso. De hecho, el conselleiro nos felicitó el pasado día 6 en la jornada de convivencia, remarcando el valor de presentarse siendo tan pequeños”, comenta Orbaneja, que remarca que los escolares “se están dejando la piel”. “Venimos por las tardes. Están muy volcados. Incluso cuando los vienen a recoger los padres para ir a otras actividades, dicen que se quieren quedar. Cuando prefieren las mátemáticas al fútbol, algo bueno está pasando”, indica la docente, que califica el proyecto de “oportunidad excelente” para trabajar sobre diversas materias.