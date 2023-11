La Cofradía de Pescadores de Pontedeume traslada sus inquietudes al titular de Mar

El conselleiro do Mar, Alfonso Villares, visitó este jueves por la tarde la Cofradía de Pescadores de Pontedeume para mantener un encuentro de trabajo con sus responsables en el que abordar las principales demandas de los profesionales del mar en la zona. Ambas partes trataron, entre otras cuestiones, el plan de explotación dentro del contexto que supone “a complexidade actual do sector marisqueiro polas chuvias récord, baixa salinidade e altas temperaturas da agua” que provocaron, explican desde la Consellería, altas mortandades del marisco. “Estamos a falar de moita pluviometría e da baixada da salinidade no mar. No verán tamén tivemos unhas temperaturas máis altas do normal. En definitiva, unhas condicións que non son as adecuadas para para a supervivencia dos moluscos”, remarcó el conselleiro al término del encuentro con el patrón mayor del pósito y su junta directiva.



Así las cosas, el titular de Mar informó al pósito de que se están recopilando datos para elaborar los informes técnicos en los que se sustentará la solicitud al Gobierno central de zona de emergencia para las áreas afectadas, “a única vía para que todos os profesionais afectados podan recibir axudas polo impacto na súa actividade”.

Regeneración

Desde el departamento autonómico se reconoce la situación real de los bancos, con el objetivo de “abordar a súa rexeneración sementando coa axuda dos biólogos” y en consenso, remarcan, con el sector. Se sopesan, de esta manera, las épocas más adecuadas y las especies o variedades más resistentes a los episodios de baja salinidad como los recientes.



Villares recordó que la Consellería lleva invertidos desde 2009 más de 7,8 millones de euros en Pontedeume, en las áreas de competitividad e innovación tecnológica, ordenación y gestión de los recursos marinos, así como en la de desarrollo pesquero y mejora de las infraestructuras portuarias –a través de Portos de Galicia, con un desembolso cercano a los 4,9 millones de euros–.



Del mismo modo, remarcó, el pósito también fue beneficiario de estas aportaciones con más de 1,8 millones de euros en el mismo período, destinándose la mayor parte “ao acondicionamento e rexeneración de bancos marisqueiros e á protección e recuperación da biodiversidade e os ecosistemas mariños”. Un esfuerzo que el titular de Mar se comprometió a continuar haciendo el futuro.