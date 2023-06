La CIG denuncia la falta de profesorado de Educación Física y Música en la escuela de Ombre

CIG-Ensino, a través de un comunicado, ha denunciado que la Consellería de Educación discrimina “ao alumnado do rural”. Lo hace tras la realización de un estudio en el que ha detectado que hasta veinte escuelas unitarias de la Comunidad carecen de profesorado especialista en Educación Física y Música, “co que si conta o alumnado escolarizado en centros con máis unidades”.



Entre ellas se encuentra la escuela unitaria de Ombre, en Pontedeume, junto a 12 más de la provincia de A Coruña –Rorís, Camelle, Tabeaio, Brens, Pazos, Bemantes, Olas, Visantoña, Pousada, Seráns, Torres y Castromil” y cuatro de la de Lugo –Lousada, Ricardo Gasset, Uxío Novoneira y Samos–.



“Ao proceso de peche continuado durante a última década de escolas nas zonas rurais do país por parte do goberno do PP, únese un trato discriminatorio nestas unitarias, o que fai que se evidencie que as pretendidas políticas de defensa do rural por parte do goberno do Partido Popular na Xunta de Galiza son propaganda baleira de medidas efectivas”, censura la CIG.