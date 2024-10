La CIG denuncia escenas de violencia contra las trabajadoras del SAF de Valdoviño

La Federación de Servicios de la CIG ha hecho público un comunicado en el que denuncia la “violencia verbal, de xénero e mesmo física” que sufren las trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar do Concello de Valdoviño.



“Estase a vivir situacións de gravidade extrema, onde un familiar dun usuario vén agredindo verbal e físicamente ás traballadoras de xeito reiterado”, explican desde la agrupación.



Ante esta imagen, y a sabiendas de que los hechos ya están denunciados, el sindicato denuncia abiertamente la “inactividade” de la Consellería de Políticas Sociais e Igualdade da Xunta, el único organismo –junto con el poder judicial– que tiene capacidad como para suspender este servicio.



No es la primera vez que se producen este tipo de situaciones y las afectadas –la gran mayoría de las empleadas son mujeres– no obtienen soluciones “efectivas”.



La medida suele ser “cambiar a traballadora no domicilio no que se está a producir o conflicto. Solución que evidentemente non é tal, senón que o que acontece é que se vai traspasando dunha a outra”, explicó la CIG, para así ejemplificar la “falta de interese” de la Xunta