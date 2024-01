La CIG convoca una nueva protesta en As Pontes para exigir garantías de reindustrialización

El sindicato CIG convoca una concentración, el martes 23 de enero, a las ocho de la tarde, en la plaza del Carmen, para reclamar una transición justa para la localidad y la comarca. Exigen soluciones y proyectos concretos que “máis aló da propaganda, doten de futuro ás Pontes”.



La central nacionalista denuncia que la Xunta todavía no ha convocado la Mesa de Impulso Económico das Pontes, en la que se tienen que concretar los proyectos. Además, afirman en un comunicado que no existen garantías de continuidad en el empleo para el personal de la industria auxiliar, parte del cual no se ha incorporado todavía a los trabajos de predesmantelamiento de la térmica.



En la lista de reclamaciones figura además la falta de un plan de choque que dé una alternativa laboral y económica a los colectivos afectados o que no se hayan dado pasos para la creación de suelo industrial en el municipio que posibilite el asentamiento de nuevas empresas.



Respecto a las reclamaciones de la huelga del 23 de noviembre, explican que se ha atendido el reforzamiento de líneas eléctricas y la construcción de una nueva subestación, que tardará años en materializarse. Sin embargo, no hay una respuesta a la recuperación de los 1.400 MW de evacuación de la central en el nudo de transición justa.