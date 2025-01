De la chatarra al arte: las esculturas de Manuel Armada conquistan las comarcas

Manuel Armada es un vecino de 61 años de Cedeira que ha encontrado en el hierro viejo la materia prima ideal para dar rienda suelta a su imaginación. A través de los desechos de este material, confecciona desde cero todo tipo de figuras, algunas de ellas, de gran formato, que están dejando huella en las comarcas. Estos días expone sus creaciones –podrán visitarse hasta el próximo 14 de febrero– en la segunda planta del concello de Ortigueira.



“Todo empezó por casualidad”, comenta, mientras recuerda sus primeros pasos en el mundo de la escultura. “En el taller”, que ahora gestiona su hijo tras su jubilación, “había mucho hierro y, un día, mientras limpiaba, me llamó la atención una pieza. Pensé que, si le daba forma, se podía parecer a un muñeco. Así, de broma, hice la primera, y luego otra, y otra más... Ahora tengo ya unas 200”, presume Armada, que cuenta con orgullo que cada una de sus piezas “es única. No hay ninguna igual porque siempre intento hacer cosas nuevas”.

Creatividad

Lejos de seguir un plan, Manuel asegura que su inspiración nace de aquello que lo rodea. Así, ha llegado a crear obras tan diversas como calabazas hechas con herraduras, réplicas de Las Meninas, el logo del Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira o un caballito de mar de un metro de altura que pronto adornará la entrada del Ayuntamiento de Cariño. “Lo hago todo por amor al arte y porque me gusta dejar algo de mí en cada sitio”, explica el cedeirés.

Manuel Armada en su taller I Cedida



Su experiencia trabajando en el taller le ha permitido dominar las herramientas necesarias para dar forma a las esculturas. “Utilizo soldadura, un taladro, herramientas para cortar, doblar... y hasta creé una máquina para recrear las hojas de un árbol”, apunta Armada, que añade que “la diseñé para poder trabajar en cadena, para hacer unas 20 o 30”.



Cada escultura de Manuel Armada pasa por un meticuloso proceso que no solamente consiste en dar forma al metal, sino también en prepararlo para que resista el paso del tiempo. “Todas las figuras van chorreadas en arena para quitarles el óxido. Si no lo haces, volverán a estropearse”. El proceso de creación, sin embargo, no es lineal. “A veces empiezas una figura, no queda bien, y la apartas. Luego trabajas en otra y te das cuenta de que esa pieza valía para la anterior. Así voy combinando las cosas”, explica.

Algunas de las Meninas creadas por Armada I Cedida

Expansión

Pese a que Manuel asegura no considerarse un virtuoso en la materia, sus obras han alcanzado reconocimientos en su entorno. Algunas de sus piezas están expuestas en el Museo Mares de Cedeira, como un pez de metro y medio de largo hecho con picos de obra. “Ahora estoy intentando conseguir un poco de fama y subir galones poco a poco”, bromea el cedeirés. “No soy artista ni nada de eso, pero me hace ilusión que mis esculturas estén en tantos lugares; es un orgullo”, indica.

Pese a que de momento no comercializa sus creaciones, confiesa que “me lo han propuesto, pero quiero esperar. Quizás algún día monte un museo y empieza a venderlas. Lo que me importa es que la gente que vea las esculturas, disfrute de ellas”.

Pez creado por el vecino, expuesto en el Museo Mares de Cedeira I Cedida



Con la muestra disponible hasta febrero en el consistorio ortigueirés, prepara también una exposición, próximamente, que estará disponible en el Ateneo Ferrolán. “Si algún Ayuntamiento o entidad está interesado en enseñar las piezas puede ponerse en contacto conmigo”, asevera Armada, con la ilusión de que sus creaciones puedan ser admiradas en diferentes localidades de las comarcas.