A Charanga da Carmiña desatará a festa este sábado, pasando das rúas ao interior do Odeón

O centro comercial Odeón continúa coas súas propostas de lecer gratuítas, coas que agasalla aos visitantes. Nesta ocasión, trátase da actuación da Charanga da Carmiña, integrada por mozos e mozas da comarca, que están a triunfar animando numeroros eventos.



Esta intervención musical terá este sábado lugar a partir das 19.00 horas polos corredores do espazo comercial naronés, un escenario xa coñecido polo grupo. Os doce integrantes da formación tratarán de divertir ao público co seu característico sentido do humor, que non confronta coa calidade musical. Así pois, os propios membros defínense como “melómanos de la música con ganas de pasarlo bien”.



A Charanga da Carmiña conta cunha ampla traxectoria, sobre todo en comparación á súa recente fundación, por numerosos eventos de Ferrolterra, como foi a cabalgata de Reis de Neda, as Carrozas de Covas ou a carreira de San Silvestre. O seu éxito constátase nas diversas festas ás que pon banda sonora esta formación, que naceu hai só dous anos.