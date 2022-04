La cetárea do Sarridal permitirá conocer los ecosistemas litorales

La subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, visitó ayer las obras de restauración de la cetárea do Sarridal, en Cedeira. Durante la visita estuvo acompañada por el alcalde, Pablo Moreda, el responsable de la Demarcación de Costas, Carlos Gil, así como por varios concejales de la corporación local y un representante de Tragsa –empresa que está ejecutando el proyecto–. Rivas apuntó que los trabajos permitirán que esta instalación dé a conocer la evolución de los ecosistemas litorales y la evolución de la actividad humana vinculada al mar en Galicia.



La cetárea se encuentra en un entorno de gran valor patrimonial –la Punta do Sarridal, próxima al Castro do Sarridal y al Castillo de la Concepción–. Esta instalación constituye un importante vestigio de la actividad económica tradicional, cuya finalidad era la cría de marisco y mantener vivos los crustáceos hasta ser consumidos. María Rivas explicó que se encontraba “totalmente abandonada, parcialmente destruida y sin un acceso adecuado”. Las obras de regeneración, que cuentan con un presupuesto de 340.600,24 euros –financiados por el Ministerio de Transición Ecológica–, incluyen tanto la recuperación de las piscinas de mar como la adecuación de los accesos y de un mirador en la parte alta, en el que se colocará un panel informativo. Concretamente, se procederá a la estabilización del talud y el acceso peatonal a la cetárea. Está previsto también el dragado de la arena acumulada en su interior y la eliminación de sedimentos, eliminando los bloques de hormigón y ladillos presentes en la fachada y reparando las ventanas de barrotes, con la colocación de unas similares a las que antiguamente existían.



En cuanto al acondicionamiento de la explanada anexa, se demolerán los muros y elementos que no pertenecen a las instalaciones y se colocarán bancos de madera, mesas y paneles interpretativos; además de instalarse barandillas de protección en lo alto del acantilado, formando el mirador.









Playa de A Magdalena





En otro orden de cosas, Rivas y el alcalde intercambiaron impresiones acerca del proyecto de regeneración de la playa de A Magdalena. Rivas pudo comprobar sobre el terreno los problemas de desplazamiento de la arena que se producen desde hace años.



“O Ministerio está pendente dunha autorización sectorial para rematar os trámites previos e publicar a licitación destes traballos, que van superar os parches e as solucións parciais anteriores”, afirmó Moreda, que expresó a Rivas y Eimil el agradecimiento “por su interés y compromiso”. La responsable del Gobierno visitó también el yacimiento de campo de Castro y la playa das Sonreiras. l