El CEIP A Gándara, el “cole Frankenstein cheo de cicatrices”, saldrá a la calle este jueves

“Levamos sete anos enviando un informe anual, cada mes de xuño, das eivas do centro”, explica Jaime Acuña desde la directiva de la ANPA A Buxaina, del CEIP A Gándara. Se encuentran en una situación que desde la asociación tachan de “silencio administrativo e violencia institucional”, al no haber recibido más que una comunicación de respuesta, el pasado año, y por ello han decidido que este jueves día 29 llevarán a cabo una concentración en Ferrol, en la plaza Camilo José Cela, para “esixir publicamente á Consellería de Educación da Xunta de Galicia a licitación, pola vía de urxencia, das obras de reforma integral” del centro.



El colectivo habla de una situación de “inseguridade”, explicando que “non podemos levar a 360 cativos ao colexio cunha estrutura así”, sentencia Acuña. Hace referencia a los desprendimientos –el último el día 9, afectado a la fachada– que asolan a la comunidad educativa y que es la tercera en menos de un año.



Sobre la respuesta del ejecutivo de Rueda, explican que ha habido un “engano total”. “Ata o ano pasado non tivemos ningunha resposta”, asegura Acuña, y en esta, el gobierno autonómico aseguraba que se iba a llevar a cabo una “execución inminente” en lo que respecta al proyecto de reforma inegral del centro educativo, pero resultó “que non hai proxecto”, explica la ANPA, por lo que “xa non esiximos nada, solo a licitación” por la citada vía.



Después de casi una década de solicitar ayuda, entendieron que “inminente significaba ao remate do curso 2024-2025”. Sin embargo, vieron como a principios del mes de abril se derrumbaba una zona de la parte trasera del colegio. “A directora chamou ao técnico correspondente e pediu información sobre as obras” explica Acuña. Fue aquí cuando llegó la sorpresa, cuando la respuesta fue que “non vai haber nada, non hai ningunha licitación”, y que “probablemente” no vería la luz hasta dentro de otros tres cursos. Llegados a este punto, docentes, padres y alumnos, decidieron tomar parte. “Tiñamos que empezar a facer algo”, explica.

Situación actual I D. A.



Echando la vista atrás, agradecen que los tres incidentes se hayan producido cuando nadie estaba en el centro. “En outubro desprendeuse un cascote na entrada do centro coa sorte de que tampouco pasaba ninguén”, pero esta es una de las zonas donde esperan tanto escolares como familias cada mañana. El escombro fue recogido, pero “con iso non facemos nada”, aseguran, y es que este colegio no se ha visto beneficiado de ningún tipo de mejora desde su apertura, hace 50 años aproximadamente, a excepción de la instalación de un ascensor en 2023.



Hablan de “reparaciones”, como la llevada a cabo durante estas jornadas con motivo de la fachada trasera, pero “non necesitamos máis parches. Este parece un cole Frankenstein, está cheo de cicatrices”, asevera Acuña.

Apoyo vecinal



Durante las últimas semanas, la entidad ha recorrido las calles del barrio con un único propósito: “concienciar á xente para que nos apoien”.



Han cubierto la zona de pasquines y han llenado el enrejado del colegio de pancartas que condenan la situación. Además, tienen el apoyo de la asociación de vecinos y la Librería Day donde, recuerdan desde la ANPA, también se puede mostrar el apoyo en forma de firma. Por ahora cuentan con el respaldo de más 800 personas, datos que se presentarán esta semana ante la Xunta, donde también se podrá, en palabras de Acuña, “medir o apoio que temos”.



Valora el esfuerzo de la vecindad de la zona, así como de algunas entidades deportivas que se han sumado a esta causa, al igual que los Bomberos de la localidad.



Ahora, a dos días de la convocatoria en la Delegación de la Xunta en la ciudad naval, quieren continuar con el movimiento generado a raíz del malestar que afecta a toda la comunidad educativa de este centro de Narón que, en su búsqueda de mejoras, lleva por bandera el lema: “non chores, organízate!”.