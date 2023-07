Cedeira ofrece visitas guiadas y gratuitas a las instalaciones del Castelo da Concepción

La posibilidad de conocer una fortificación del siglo XVIII –construida por los vecinos tras un ataque de la flota inglesa–es ya una realidad en Cedeira. Y es que el ejecutivo local ofrece este mes –y también el de agosto– visitas guiadas gratuitas al Castelo da Concepción.



Además, a pocos metros de la edificación, se encuentra el castro de Sarridal, que se encuentra en la actualidad en proceso de excavación y cuyos últimos hallazgos demuestran que estuvo habitado entre el siglo V antes de Cristo hasta el IV d. C.



Así las cosas, los interesados en conocerlo dispondrán de dos tandas diarias de lunes a viernes, una a las doce del mediodía y otra a las seis de la tarde. Desde el Concello informan de que los sábados el recorrido guiado se llevará a cabo también a las 12.00 horas y de que para participar no será necesaria inscripción previa. En el centro de interpretación del castillo se exponen objetos encontrados durante las excavaciones, así como una muestra sobre la historia de la villa cedeiresa en los siglos XVIII y XIX.

“Entre as pezas do castro destaca unha moeda romana con rostro de Vibia Sabina, muller do emperador Adriano, datada no ano I a.C.”, indican desde el ejecutivo local.



Las instalaciones pueden ser visitadas por semana de 10.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.00 horas. Los sábados es posible conocer el lugar de 10.30 a 14.00.



Mientras, la Oficina de Turismo ha adaptado su horario de atención a los visitantes a la época estival. Permanecerá operativa de 9.00 a 14.30 horas y de 15.00 a 21.00 de lunes a viernes; de 9.00 a 14.30 y de 16.30 a 21.00 los sábados; y de 10.30 a 13.00 horas los domingos.