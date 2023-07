Campaña en el municipio de Narón para el control de los estacionamientos indebidos

El edil de Seguridade Cidadá de Narón, José Oreona, advirtió ayer acerca de una campaña específica sobre los estacionamientos indebidos que llevarán a cabo los agentes de la Policía Local en el municipio la próxima semana, concretamente, entre los días 10 y el 16 de julio.

“Intensificarase a vixilancia co fin de concienciar aos condutores e condutoras sobre a necesidade de ser respectuosos cos peatóns e as normas de tráfico, incidindo na prohibición de aparcar os vehículos sobre as beirarrúas, co perigo que ocasiona ao obstaculizar o paso peonil e obrigar aos viandantes a realizar un uso indebido da calzada”, apuntó el responsable municipal.





Fines disuasorios

Oreona indicó que la campaña se impulsará “con fins disuasorios para favorecer unha convivencia harmoniosa”, con el objetivo de preservar las zonas reservadas para los vehículos o las personas, según el caso, prestando especial atención a los pasos de peatones, paradas de bus, zonas de carga y descargas o plazas específicas para personas con movilidad reducida.

“Non hai excusa para deixar o coche enriba dunha beirarrúa, impedindo a circulación de peóns, polo que é importante concienciar dos problemas que poden derivar desas malas prácticas, afectando inclusive á integridade das persoas” .

El concejal de Seguridade Cidadá avanzó asimismo que a lo largo del año se sucederán este tipo de campañas policiales de iniciativa local, así como otras en colaboración con la Dirección General de Tráfico (DGT).