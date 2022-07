Cabanas inicia la recogida de la memoria oral en varias parroquias del municipio

El área de Igualdade del Ayuntamiento de Cabanas organiza esta semana las reuniones previas para poner en marcha el último tramo de “Memoria dun século”, un proyecto de historia oral y salud comunitaria con perspectiva feminista dirigido a personas mayores. En él se fomenta que las participantes reelaboren sus memorias personales, al mismo tiempo que trabajan y articulan el relato colectivo del lugar.



En esta ocasión, indican desde el ejecutivo local, serán las personas de las parroquias de Cabanas, Laraxe y Salto las que compartan sus conocimientos y vivencias, después de que las sesiones anteriores se centrasen en los lugares de Soaserra, Regoela, Porto e Irís.



“Esta nova edición de Memoria dun Século, na que se traballarán as tres parroquias que faltaban do programa, completaremos o mapa da historia oral de Cabanas, escribindo o relato do noso concello durante os últimos cen anos”, apuntó la responsable del área de Igualdade, Paula González. “As mulleres xogan un papel fundamental na Galiza e na Cabanas do último século, e este programa é unha oportunidade de facer que perdure a historia viva das diferentes parroquias do noso concello”, añadió.



Desde el gobierno local indican que, tras la recogida de la información y el análisis de los documentos que aporten las personas participantes durante las diferentes sesiones –fotografías, documentación o textos, entre otros–, se elaborarán tres publicaciones –una por cada parroquia– para “visibilizar as voces que adoitan pasar desapercibidas na historiografía oficial”.



La actividad está subvencionada por la Secretaría Xeral de Igualdade de la Xunta de Galicia, puesto que entre las finalidades de esta iniciativa está “a posta en valor das vidas e saberes das mulleres, principais participantes desta actividade, contribuíndo ao seu empoderamento e á visibilidade das súas achegas á historia de cada parroquia”, sostienen desde el Concello. l