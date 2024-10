El BNG pontés acusa al PSOE de “inactividade” en materia de vivienda

El Bloque Nacionalista Galego de As Pontes ha dejado clara su posición en contra de la actuación que el actual gobierno, del PSOE, está llevando a cabo en materia de vivienda. La agrupación política recrimina la “inactividade” del ejecutivo local tras la presentación del ambicioso plan de vivienda pública de esta semana, donde no hubo espació para hablar de las licencias de Primera Ocupación.



El grupo político asevera que la situación “é especialmente grave” y que hay un olvido “intencionado” ante las más de 1.000 viviendas y garajes que no tienen este distintivo, “xerando unha grande inseguridade patrimonial e xurídica para as persoas propietarias e que, no caso de teren un accidente grave, descoñecen cal sería a resposta das compañías de seguros”, comentaron.



Esta situación no es nueva, y desde el Bloque aseguran que está “moi estendida” y que muchos de los vecinos cuentan con escrituras en las que “no mellor dos casos” esta licencia está en “estado de tramitación”. Asimismo, aseguran que muchas viviendas usadas se siguieron vendiendo a pesar de carecer de dicha calificación.



Esta licencia la tiene que otorgar el gobierno municipal y este solo ha aprobado una, que, según manifiesta, había sido denegada en un primer momento.



Desde la oposición, que tacha de “demagógico” el actual ejecutivo, exigen que habría que “diante da ausencia e previsión dun PXOUM, darlle cobertura xurídica a tódalas vivendas das Pontes que entren no criterio interpretativo que se usou para un só edificio; sería o mellor xeito de defender a vivenda nas Pontes, tanto para a venda como para o alugueiro”.



El Bloque insiste en que el alcalde está haciendo una política “propagandística” que afecta al futuro del municipio. Exponen que esta forma de gobernar está construyendo “o futuro desta vila con pés de barro”.



Otras medidas



La agrupación política aprovechó la ocasión para dejar latente que el actual gobierno ha rechazado otras propuestas del BNG en la materia.



En concreto, se refirieron a la puesta en marcha de una oficina de rehabilitación energética nucleada, con profesionales y empresas locales, para informar y tramitar las ayudas y ejecutar las inversiones.

El Bloque critica, asimismo, que no se haya comenzado con la tramitación de un nuevo servicio de recogida de basura y limpieza viaria –el anterior se finalizó en septiembre– y que este siga en manos de Valoriza, que “debe ás traballadoras un 2.600 euros dende o ano pasado, non cubre baixas e trasladou persoal”. Esperan que el nuevo contrato tenga también actuaciones en materia energética.