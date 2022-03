El BNG no comparte el fallo judicial contra la exconcejala de Fene, mientras que el PP pide a Pontón que de la cara

El Consello Comarcal del BNG se pronunció ayer con respecto a la sentencia de la Audiencia Provincial que inhabilitó durante diez años a la exconcejala de Fene, Mariela Aguilar, presidenta de la mesa de edad en el pleno de 2017 en el que se paralizó la moción de censura presentada por PP y Somos Fene contra el gobierno nacionalista, que aseguraron respetar pero no compartir. “Mágoa que un asunto político e adquimistrativo chegase aos xulgados por unha vinganza persoal de Gumersindo Galego (PP), quen presentou a denuncia penal cando xa ocupaba de novo a Alcaldía”.

Los nacionalistas, que reiteraron su apoyo a la actuación de la exconcejala, también aseguraron que “a vontade popular ditou sentencia moi clara en maio de 2019”, en referencia a los resultados electorales que aumentaron en dos ediles la representación del BNG, bajaron en un concejal la del PP y “fixeron desaparecer aos supostos tránsfugas” –los dos ediles de Somos Fene que apoyaron la moción de censura del PP–. “A veciñanza de Fene tivo claro que a moción de censura presentada daquela contra o alcalde do BNG polo PP estivo amparada nun caso de transfuguismo político”, aseguraron.









Explicaciones







La dirección del PP provincial también se pronunció al respecto de la sentencia, en su caso exigiendo a la portavoz del grupo partamentario del BNG, Ana Pontón, que de la cara y explique “si a idea que ten a súa formación de defender a democracia é a mesma que a demostrada pola exconcelleira nacionalista”.Los populares aseguran que el fallo confirma que los vivido en octubre de 2017 “debeuse única e exclusivamente a intereses partidistas do BNG, deixando de lado os argumentos xurídicos e, o máis grave, coartando a lexitimidade política de dúas forzas –PP e Somos Fene– que representan a vontade da maioría dos veciños do municipio”.





El PP también le reprochó a la líder del BNG su alianza “con forzas independentistas de Cataluña e do País Vasco: as primeiras caracterizadas por tentar dar golpes de estado no seu territorio e, as segundas, por defender posicións afastadas da democracia e próximas ás armas” y la animó a que si su intención es gobernar así en los municipios o convertir Galicia “nunha nova Cataluña” que lo diga “e asuma as consecuencias”.